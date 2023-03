Das MMORPG Rift verspottete zu Release WoW, feierte damit große Erfolge – Ex-Chef erklärt, was dann schieflief

Rift erreichte direkt zum Start im Jahr 2011 über eine Million Abonnenten, was etwa den Release-Zahlen von Warhammer Online (800.000) oder Age of Conan (rund eine Million) entsprach. Beide hatten jedoch ein großes Franchise hinter sich. Scott Hartsman, der ehemalige Chef von Trion Worlds, erklärte nun, wie das gelang und woran das MMORPG dann scheiterte.

Was machte Rift zum Start richtig gut? Ein wichtiger Eckpfeiler des erfolgreichen Releases war die Werbe-Kamapgne. So warb das MMORPG mit dem Spruch “We’re not in Azeroth anymore” (Wir sind nicht mehr in Azeroth). Damit wollte man vor allem die Millionen von Spielern abgreifen, die WoW zu diesem Zeitpunkt den Rücken gekehrt hatten.

WoW Cataclysm kam 2010 mit seinen Überarbeitungen bei vielen Spieler nicht gut an und gehört auch heute noch zu den unbeliebtesten Erweiterungen.

Zudem sorgte der Spruch dafür, dass aktive WoW-Spieler “getriggert” wurden und so über Rift sprachen. Hartsman erinnert sich zurück:

Ich war Executive Producer und Studioleiter, und ich erinnere mich noch lebhaft an den Tag, an dem unser Marketingleiter David Reid an meinen Schreibtisch kam und sagte: “Wir haben ein paar Ideen für die Release-Kampagne. Du wirst einige davon mögen und eine davon absolut hassen.” […]. Die letzte Seite der Präsentation schrie uns in Großbuchstaben an: “WE’RE NOT IN AZEROTH ANYMORE!” Die ersten Worte aus meinem Mund kamen sofort: “Oh, verdammt, nein. Das können wir nicht machen.” Dann eine Pause. Dann sahen wir uns beide an und erkannten gleichzeitig: “Wir MÜSSEN das tun.” “Wollen wir das wirklich tun?” “Ich glaube, wir müssen es tun, oder nicht?” “Ja. Wir müssen.”

Er betonte, dass man in der Zeit vor Influencern und nur mit Magazinen und Spiele-Boxen einen großen Knall brauchte, um aufzufallen. Und das war genau dieser Spruch.

Hartsman erklärte außerdem, dass er von einem ehemaligen Kollegen, der für WoW arbeitete, eine E-Mail bekam, in der einfach nur “Really?” stand.

Rift gehörte zu den großen WoW-Killern, die jedoch gescheitert sind. Mehr dazu im Video:

Rift konnte den Live-Service nicht wie geplant aufrechterhalten

Woran ist das Spiel gescheitert? Der Start von Rift lief hervorragend. Noch heute gilt der Release als einer der problemfreisten und entspanntesten MMORPG-Starts. Mit einer 84 auf Metacritic gehörte es auch zu den bestbewerteten MMORPGs überhaupt.

Doch nach dem Release kämpfte das Studio mit einigen Problemen. Eigentlich wollte der Chef des Spiels die Mitarbeiterzahl von Rift gerne erhöhen, um Live-Content zu bringen und gleichzeitig an einer Erweiterung zu arbeiten. Doch Trion Worlds entwickelte zu der Zeit zwei weitere AAA-MMORPGs, die schon im Zeitplan zurück hingen.

Geld-Probleme führten dann dazu, dass das Team sogar kleiner werden und eine kostenpflichtige Erweiterung möglichst schnell auf den Markt geworfen werden musste.

Wir waren in der Lage, die erste Reihe von Patches sehr gut und extrem zuverlässig durchzuführen. Wir hatten das Spiel sogar so angepasst, dass viele Balancing-Änderungen und kleine Updates ohne Ausfallzeiten durchgeführt werden konnten. Das war eine reaktionsschnelle und wichtige Arbeit, aber das hat die großen Launches nicht so vorangetrieben, wie es eigentlich geplant war. Über unsere regelmäßigen Updates konnten wir Inhalte für verschiedene Teile der Spieler hinzufügen, aber es waren kleine Kugeln, keine großen Bomben. Die regelmäßigen Aktualisierungen waren nicht annähernd so, wie sie hätte sein sollen. Wenn wir alle drei Punkte [Guter und spaßiger Content, Stabilität, regelmäßige, große Updates] erfüllt hätten, wäre RIFT auf dem Wachstumspfad geblieben, den wir alle wollten. Dazu hätte das Team unbedingt wachsen und nicht schrumpfen müssen.

Rift ist noch da, aber ein Schatten seiner selbst

Wie ging es für Rift weiter? Knapp ein Jahr nach dem Release wechselte das MMORPG von Abo auf Free2Play mit optionalem Abo. Anfangs wurde das auch als sehr fair gelobt, später wurde es jedoch immer geringer und es gab sogar Pay2Win-Vorwürfe.

Im Jahr 2018 kaufte der deutsche Publisher gamigo das Studio Trion Worlds auf. Die entschieden dann, lieber viele kleinere Patches zu veröffentlichen, anstatt wenige große. Das Konzept ging jedoch nicht auf und 2021 erschien kein einziges neues Update mehr. Für Anfang 2022 kündigte gamigo dann ein Update an, auf das die Fans bis heute immer noch warten.

Hartsman ist trotzdem stolz auf das Spiel. Es ist 12 Jahre nach Release noch immer online und es ist noch immer im Gespräch. Schließlich kam er erst durch einen Artikel bei den Kollegen von MassivelyOP darauf, über den Release nochmal in einem Blogpost zu sprechen (via Medium.com).

Wir alle wissen, dass es noch mehr hätte sein können, und dass jeder von uns gerne die Chance gehabt hätte, es besser zu machen. Aber auf das, was wir erreicht haben, können wir wirklich sehr stolz sein.

Allerdings steht es 2023 nicht gut um Rift. Die Einnahmen und Spielerzahlen sinken, natürlich auch deshalb, weil es einfach keinen neuen Content mehr gibt. Für mich gehört es zu den MMORPGs, die nicht mehr lange leben werden: Ich sage voraus: Diese 6 MMOs sterben 2023.

Doch wie seht ihr Rift? Seid ihr selbst über diese Kampagne auf das MMORPG aufmerksam geworden? Und sind solche Seitenhiebe wie der zu WoW gut oder zu “frech”?