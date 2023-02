Kontroverser Publisher verliert MMORPG nach 15 Jahren, bettelt bei dessen Fans – „Kommt doch zu RIFT, wir haben Geschenke“

Das lange Zeit beliebte MMORPG Last Chaos verlässt den deutschen und scharf diskutierten Publisher Gamigo. Noch Ende Februar ist das Game nicht bei Gamigo erreichbar. Doch der entwickelt einen genialen Plan, um Spieler zu halten – Geschenke in RIFT.

Was passiert mit Last Chaos? Das MMORPG Last Chaos ist ein echtes Gamigo-Urgestein. Seit 2007 hat der deutsche Publisher das Spiel unter seinen Fittichen. Doch diese Zeit hat nun ein Ende, denn Publisher Fawkes Games übernimmt Last Chaos noch Ende Februar.

Spieldaten von bisherigen Accounts bleiben dabei erhalten, allerdings nur, wenn die Accounts entsprechend umgezogen werden. Auch Echtgeldwährung, die noch auf den Konten der Nutzer ist, sollte vorher ausgegeben werden.

Damit endet eine Ära für das MMORPG bei Gamigo. Doch statt zu trauern, versucht der Publisher, die Spieler von Last Chaos nicht gehen zu lassen. An gleich mehreren Stellen wirbt Gamigo dafür, den Account erst gar nicht zu übertragen. Und stattdessen einfach RIFT zu spielen.

Was versucht Gamigo genau? Bereits in der ersten News von Gamigo zur Schließung von Last Chaos, lässt sich ein gewisser Unterton herauslesen. So beschreibt der Publisher hier den weiteren Vorgang und erklärt, wie man Accounts an den neuen Partner Fawkes Games übertragen kann.

Der Artikel endet allerdings damit, dass Gamigo noch gewisse “Einsteigerangebote” bewirbt. Diese kann man wohl abstauben, wenn man sich dazu entscheidet, seinen Account eben nicht zu transferieren und Last Chaos somit dann auch einfach nicht mehr zu spielen (via gamigo.com).

Gamigo reißt sich um Last-Chaos-Fans, wirbt mit Geschenken

Was macht Gamigo noch? Per E-Mail geht der Publisher dann sogar noch weiter. Dort gibt es für Spieler von Last Chaos eine interessante E-Mail, mit der großen Überschrift “Kommt doch zu RIFT, wir haben Geschenke”. In dieser wird das Ende von Last Chaos dann bloß noch mit dem ersten Satz erwähnt. Danach dann das MMORPG RIFT angepriesen, das nach wie vor unter Gamigo läuft.

Außerdem verspricht der Publisher einen Haufen Geschenke, wenn man noch im Februar anfängt, RIFT zu spielen. Es wirkt also so, als wolle man zwar Last Chaos loswerden, die Spieler aber unbedingt bei sich behalten.

Die Mail von Gamigo

Wie kommt das an? Selbst bei RIFT-Spielern ist die Aktion umstritten. Die sind sowieso nicht ganz begeistert von Gamigo als Publisher, und lassen sich auch keine Möglichkeit entgehen, dies kundzutun. In einem reddit-Post, in dem die besagte E-Mail diskutiert wird, ist das nicht anders.

Dort reichen die Kommentare von “Naja, immerhin ist es Werbung?” bis hin zu “Stell dir vor, dein Spiel verlässt endlich Gamigo und du verlässt es, um weiter bei Gamigo zu bleiben. Das ist wie, als würdest du endlich aus dem Gefängnis entlassen werden, aber probierst vorher noch eine andere Zelle aus.”

Mit die meisten Upvotes erhält BrundleBee für den Kommentar: “Sie wollen Spieler von einem Game weglocken, das sie getötet haben, zu einem Spiel, das sie gerade töten.”

Gamigo steht in der Kritik für den Umgang mit RIFT – “Es war ein tolles Spiel, das ist es aber nicht mehr.”

Was ist bei RIFT los? Selbst das MMORPG RIFT, in das Gamigo die Fans von Last Chaos bringen möchte, steht aktuell hart in der Kritik. Genauer genommen jedoch der Publisher und nicht das Spiel selbst.

Kernpunkt dieser Kritiken ist es, dass das MMORPG in einer Art “Wartungsmodus” läuft, seit Gamigo es bei sich laufen hat. Das bedeutet, er erscheinen kaum noch inhaltliche Updates. Von den Fans wird daher stark bemängelt, dass Gamigo das Spiel einfach auslaufen lassen würde, solange es sich eben noch lohnt.

Das ist eine Meinung, die auch in den Steamreviews von RIFT deutlich wird. Die sind über alle Rezensionen verteilt zwar 74 % positiv, doch schaut man auf die kürzlichen Bewertungen, geben nur noch 65 % der Leute einen Daumen nach oben, und selbst die meinen es nicht immer gut.

Was sagen die Fans? Die äußern sich selbst in positiven Kommentaren eher negativ. Wenn man sich die Steam-Seite von RIFT anschaut, wird also schnell ein Bild deutlich:

So schreibt Endless nach 759 Stunden im Spiel zwar eine positive Review, aber mit dem kurzen und doch ausdrucksstarken Kommentar: “RIFT ist gut, Gamigo ist nicht gut.”

BeyondFubar kann das MMORPG nach 3.473 Stunden nicht empfehlen und sagt: “Ich habe kein Spiel, in dem ich mehr Stunde verbracht habe. Es war besser als WoW und sogar das Endgame war richtig gut, doch irgendwann ging es den Bach runter. Sie haben ungefähr 80 % des Spiels kaputt gemacht und dann einfach aufgehört, es zu versuchen. Es wird langsam aber sicher eine Geisterstadt.”

Auch TrumpWon sagt nach fast 30 Stunden: “Gamigo ist, wo Spiele sterben. Das war einmal ein großartiges Game, das ist es aber nicht mehr.”

BcJazz empfiehlt RIFT nach 334 Stunden: “Ich mag das Game, aber es hat zwei große Probleme. Zu wenig Spieler und Gamigo. Wirklich, wäre RIFT in den Händen eines Publishers, der ein oder zwei Jahre niedrigere Einnahmen akzeptiert, regelmäßige Updates und neue Inhalte bringt, würde das MMORPG florieren. Aber unter Gamigo wird es eines Tages zugrunde gehen.”

Spielt ihr noch RIFT? Wenn ja, was haltet ihr von Gamigo und der aktuellen Lage? Habt ihr Last Chaos gespielt? Wenn ja, wie verfahrt ihr mit eurem Account? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Für MeinMMO-Autor Mark Sellner war Last Chaos sein erstes MMORPG, aber als er es nach 15 Jahren wieder probiert hat, hat er das sofort bereut.