Deutsche Firma ist bekannt dafür, MMORPGs zu “sammeln” – Jetzt hauen 3 Studios ab

Was sagt ihr zu dem Transfer der MMORPGs? Glaubt ihr, dass es Last Chaos, Shaiya, Aura Kingdom und Grand Fantasia ohne Gamigo bzw. Aeria Games besser gehen wird? Oder werden die Veränderungen nur gering spürbar sein? Spielt ihr eins der MMORPGs aktiv, oder habt es früher mal gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Was passiert mit den Daten? Die Spielerdaten werden anonymisiert übertragen. Dazu erhaltet ihr ein privates Token per Mail, mit dem ihr dann den Transfer zum neuen Publisher durchführt. Das passiert aber nicht automatisch, jeder Spieler muss sich selbst darum kümmern.

Was bedeutet das für die Spiele? Last Chaos und Shaiya sollen zukünftig vom Indie-Publisher Fawkes Games vertrieben werden. Grand Fantasia und Aura Kingdom übernimmt der Entwickler X-Legend selbst.

Die Entwickler von Last Chaos, Aura Kingdom, Shaiya und Grand Fantasia wollen ein besseres Erlebnis für Spieler schaffen. Ein geeigneterer Service soll her, deshalb beenden Nexon, T-Entertainment und X-Legend Entertainment die Zusammenarbeit mit ihrem derzeitigen Publisher Gamigo.

