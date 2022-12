Lost Ark bringt den härtesten Raid im MMORPG, Fans scheitern schon vorher – „Wir lehnen Leute wegen ihrer Outfits ab“

Blue Protocol gibt im Trailer einen Einblick in die Welt und Geschichte des neuen Anime-MMORPG, das 2.000 Jahre in der Zukunft spielt.

Habt ihr selbst schon gegen Brelshaza gekämpft? Oder habt ihr es versucht und konntet keine Gruppe finden? Kennt ihr das Problem vielleicht auch aus anderen MMORPGs, und ist es in Lost Ark wirklich schlimmer? Schreibt es gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Was sagen die Leute? Natürlich möchten wir an dieser Stelle auch die Chance nutzen, die Fans von Lost Ark selbst zu Wort kommen zu lassen:

Ebenso schlechte Chancen habe man, wenn man eine zu populäre Klasse spielt, denn dort gibt es einfach zu viele Leute, die besser sind als man selbst. Ach, und natürlich sollte man am besten bereits den Erfolg haben, den Boss schon einmal getötet zu haben, um in die beliebten Reclear-Gruppen reinzukommen. Daher sind viele Fans ohne feste Raidgruppe aktuell frustriert.

In Korea unter dem Namen Abrelshud bekannt, gilt die Kommandatin der Phantom Legion als der härteste Raid im MMORPG und die Veteranen der anderen Versionen forderten bereits zahlreich Nerfs für den knackigen Raidboss , der in 6 verschiedene Phasen aufgeteilt ist.

Was ist das für ein Raid? Seit dem 14. Dezember ist das Dezember-Update in Lost Ark angekommen und bringt neben zahlreichen Quality-of-Life-Anpassungen und der neuen Klasse der Beschwörerin auch den neuen Legion Raid Brelshaza.

Insert

You are going to send email to