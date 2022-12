Lost Ark wollte nervigen Fehler beheben, scheitert grandios – Spieler fordern: Kein neuer Content, bis das behoben ist

In einem neuen Video haben die Entwickler mehr über Project L verraten, das neue Prügelspiel im Universum von League of Legends.

Bereits in der Vergangenheit hat Lost Ark häufig seine Strategie aufgrund von Fan-Wünschen geändert. Ob es diesmal auch so ist, bleibt momentan aber noch abzuwarten.

Derzeit warten also alle gespannt auf eine Antwort von den Entwicklern. Die Fans wünschen sich, dass die technischen Probleme an erster Stelle stehen und die neuen Inhalte dafür warten können.

Wenn Lost Ark aber dennoch ein Update im Dezember machen möchte, wünschen sich die Fans, dass wenigstens die neue Klasse erscheint. Um die hochzuleveln und auszuprobieren, müsse man nicht in schwierige Raids und die Abbrüche seien ertragbarer, so die Fans (via reddit ).

Diese konnten die Probleme aber bestenfalls leicht eingrenzen. Auch heute, am 7. Dezember, gab es eine geplante Downtime. Am Abend zuvor wurde die Version von Easy Anti-Cheat zurückgerollt, um dem Problem der CPU-Temperaturen entgegenzuwirken.

Was unternimmt Lost Ark dagegen? Die Entwickler versuchten bereits mit mehreren Updates die Probleme in den Griff zu bekommen. Seit Wochen erwarten die Fans Besserungen nach den geplanten, wöchentlichen Downtimes. Sogar mehrere unregelmäßige Serverwartungen wurden durchgeführt.

Was ist bei Lost Ark los? Bereits seit Wochen hat das MMORPG vermehrt technische Probleme zu vermelden. Diese äußern sich in erster Linie durch häufige Abstürze des Spiels oder zumindest Verbindungsabbrüche.

