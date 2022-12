Final Fantasy XIV reißt bald euer Haus ab, wenn ihr zu lange inaktiv seid

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Was denkt ihr über den Vorgang? Seid ihr froh, dass zukünftig mehr Grundstücke zum Erwerb verfügbar sind? Oder habt ihr nun Angst, euer Haus zu verlieren, wenn ihr euch – aus welchen Gründen auch immer – 30 Tage nicht einloggt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wenn ihr bzw. eure freie Gesellschaft das Grundstück in der Zeit gar nicht besucht habt, läuft der Timer da weiter, wo er am 5. Dezember 2021 stehenblieb. Es könnte also sehr wenig Zeit übrig sein, um das Haus zu retten.

Wenn ihr 30 Tage nicht da seid, ist euer Grundstück gefährdet. Ihr bekommt dann eine Benachrichtigung per E-Mail und im Spiel unter “Timers” wird euch in roter Schrift angezeigt, dass euer Haus bald abgerissen wird, wenn ihr es nicht besucht.

