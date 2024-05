60 Millionen Gründe, beim EWC zu siegen: Mega-Preispool wurde enthüllt

Beim Esports World Cup sind zahlreiche Top-Athleten aus der ganzen Welt dabei. Sie kämpfen um einen gigantischen Preisgeld-Pool von über 60 Millionen US-Dollar!

Der erste Esports World Cup findet diesen Sommer in Riad, Saudi-Arabien, statt und bietet den Siegern ein noch nie dagewesenes Gesamtpreisgeld von mehr als 60 Millionen US-Dollar.

Diese enorme Summe ist das größte Preisgeld, das jemals in der Geschichte des E-Sports vergeben wurde und bricht damit den bisherigen Rekord von 45 Millionen Dollar, der von Gamers8 im Jahr 2023 aufgestellt wurde.

Millionensummen für die Besten der Besten

Das Preisgeld des Esports World Cups passt zu seiner Größe – während der achtwöchigen Veranstaltung werden die weltbesten Clubs und Spieler in 20 verschiedenen Turnieren von 19 wettbewerbsfähigen Titeln antreten, weitere werden noch bekannt gegeben.

Der EWC findet in der Metropole Riad statt.

Der beträchtliche Preisgeld-Pool stellt einen bedeutenden Schritt in den Bemühungen der Esport World Cup Foundation dar, die globale E-Sports-Industrie zu fördern. Gleichzeitig sollen mehr nachhaltige Karrieremöglichkeiten für Wettkampfspieler und multidisziplinäre E-Sports-Clubs geschaffen werden.

Das alles soll auch dazu beitragen, den EWC als eine Plattform zu unterstützen, welche die besten Spieler, Teams und Organisationen für eine internationale Feier der E-Sports-Elite und Fangemeinde zusammenbringt.

So verteilt sich der Preispool

Die Club Championship, ein innovatives, spielübergreifendes Wettbewerbsformat, vergibt 20 Millionen Dollar an die 16 besten Clubs auf der Grundlage ihrer Gesamtleistung.

Die Club Championship ist ein neues Format, das sich auf Multigame-Wettbewerbe konzentriert, wobei jeder Club die Möglichkeit hat, seine Roster in mehreren Titeln einzusetzen. Am Ende der Veranstaltung wird der Verein mit der besten Leistung in den verschiedenen Spielmeisterschaften zum weltweit ersten Esports World Cup Club Champion gekrönt.

Der verbleibende Preispool wird in drei zusätzliche Verteilungskategorien aufgeteilt: Game Championships, Player Bounties und Qualifiers. Jeder der 20 Game-Championships-Wettbewerbe hat einen eigenen Preispool mit einer Gesamtsumme von über 33 Millionen Dollar. Darüber hinaus wird eine MVP-Spielerprämie in Höhe von 50.000 $ an einen herausragenden Teilnehmer jedes Wettbewerbs vergeben. Mehr als 7 Millionen Dollar werden bereits vor Beginn der Game Championships vergeben, wenn Teams und Spieler bei den Qualifikationsturnieren der Partner und Eventveranstalter um die verfügbaren Turnierplätze kämpfen.

Das Lineup der EWC besteht aus 19 teilnehmenden Titeln: Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, EA Sports FC 24, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battlegrounds, PUBG MOBILE, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, RENNSPORT, Rocket League, StarCraft II, Street Fighter 6, Teamfight Tactics und TEKKEN 8. Weitere Titel werden in Kürze angekündigt.

Neben dem Fokus auf herausragende Wettkämpfe wird der EWC die Stadt Riad in das Epizentrum der E-Sports-Fangemeinde und der Gaming-Kultur verwandeln. Es wird ein riesiges Festival veranstaltet, das Gaming-Aktivitäten, Community-Turniere, popkulturelle Feierlichkeiten, internationale Begegnungen und vieles mehr vereint. Weitere Informationen über das EWC-Festival werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.