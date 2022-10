Apex Legends stellt in „Stories from the Outlands: Last Hope“ die neue Legende der kommenden Season vor: Catalyst.

Was haltet ihr von dem neuen NPC? Glaubt ihr der Name Osmon hat definitiv mit Asmongold zu tun, oder handelt es sich hier vielleicht um einen Zufall? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO!

In Final Fantasy XIV gibt es einen neuen NPC mit dem Namen „Osmon“. Fans sowie der Streamer selbst glauben, dass er nach Asmongold benannt ist, der in seiner Kurzform „Asmon“ genannt wird.

