Spieler fürchten, „geizige“ deutsche Firma tötet ihr Lieblings-MMORPG Rift

Das Geschäftsprinzip von Gamigo ist es, dass sie keine eigenen großen Spiele teuer entwickeln, sondern sie kaufen bestehende Spiele auf und versuchen, die dann möglichst kostengünstig weiterzuführen. Diese Spiele haben häufig langjährige und auch klarsichtige Fans, die versuchen, in den nebulösen Handlungen von Gamigo die Absicht zu erkennen, was da mit ihrem Lieblings-Spiel passiert.

In einem offiziellen Statement an MassivelyOp heißt es ferner:

Es heißt jedoch: Rift wird nicht geschlossen. Und man versichert den Fans, dass „ein Team weiter an Rift arbeitet“ – und auch an weiteren Entwicklungen.

Die Fans klammerten sich dann Statistiken und Zahlen, dass Gamigo ihnen doch nicht einfach ihr MMORPG killen würde, immerhin wäre das in der Profit-Auflistung gar nicht so schlecht weggekommen. Defiance lief ja noch schlechter und ähnliches.

Rift galt eigentlich immer als grundsolides, “gutes” MMORPG, dem nur das “Gewisse Etwas” fehlte, um ein ganz großer Hit zu werden. Es wurde immer ein bisschen dafür kritisiert, “zu nah an WoW” zu sein und sich zu wenig Eigenes trauen. Rift hatte aber, gerade zu Beginn, viele Fans und war ein beträchtlicher Erfolg für Trion Worlds in der großen MMORPG-Welle.

Was ist bei Rift los? Das MMORPG Rift war lange das Prunkstück der MMO-Firma Trion Worlds. „RIFT: Planes of Telara“ startete 2011 als Konkurrent vom populären WoW und war ein ziemlicher Hit zum Release. Das Spiel brachte einige Features, die von MMORPG-Fans hoch geschätzt werden:

