Defiance ist ein futuristischer MMO-Shooter in der Third Person. Defiance ist mit der gleichnamigen TV-Serie storytechnisch verknüpft ist. Auf der Suche nach we...

So gab es zahllose Aufgaben in der offenen Welt, dynamische Events mit dutzenden anderen Spielern, instanziierte Missionen und PvP-Matches. Anstelle von Klassen änderte sich die Spielweise durch Skillungen und den Wechsel der Waffe

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to