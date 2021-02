Der Online-Shooter S4 League erschien 2008 in Europa. Bekannt wurde das Spiel vor allem durch eine Fernsehwerbung, in der es als “Europas erfolgreichster Third-Person-Shooter” angepriesen wurde. 2021 wird das Spiel nun eingestellt.

Was ist das für ein Spiel? S4 League ist ein kostenloser Shooter, in dem ihr in Gruppen gegen andere Spieler antretet. Das PvP steht also klar im Fokus. Ihr bekämpft euch in actionreichen Kämpfen, in denen verschiedene Fertigkeiten, Waffen und akrobatische Stunts eingesetzt werden können.

Zur Auswahl stehen dabei verschiedene Gamemodes, darunter:

Deathmatch, mit 2 Teams und je 6 Spielern

Touchdown, eine Mischung aus Basketball und King of the Hill

Chaser – ein Spieler bekommt Bonus-Werte und bekämpft 6 andere

Ein Battle Royale mit 12 Spieler

Warum wird das Spiel eingestellt? Auf der Webseite heißt es, dass S4 League nicht länger in der Lage sei, sich zu refinanzieren. Deshalb wird es eingestellt.

Woher kennt man S4 League? Bekannt wurde der Shooter vor allem durch die Fernsehwerbung beim Sender Pro7. Dort wird das Spiel auch heute noch im Games-Bereich beworben.

Trotzdem scheint das Spiel in den letzten Jahren nicht sonderlich groß gewesen zu sein. Im Subreddit zum Spiel wurde kaum noch diskutiert und meist ging es darum, dass die Preise im Shop hoch oder viele Bugs im Spiel seien.

Wir haben euch einen bekannten Spot aus dem Jahr 2012 hier eingebunden.

S4 League endet im April

Wann wird es eingestellt? Wie die Entwickler bekanntgegeben haben, wird S4 League am 29. April 2021 eingestellt. Bis dahin kann es noch weiter gespielt werden, danach reiht es sich allerdings in die Gruppe der gestorbenen MMOs ein.

Schon seit heute, dem 24. Februar, können Spieler kein Echtgeld mehr investieren. Der Shop steht weiterhin zur Verfügung und alle Items darin werden um 95 % reduziert.

Gibt es Rückerstattungen? Wer in den letzten 60 Tagen Aeria Points im Shop ausgegeben hat, kann sich diese zurückerstatten lassen. Dafür muss jedoch der Support kontaktiert werden. Weitere Details dazu findet ihr im offiziellen FAQ.

Allerdings erhaltet ihr lediglich die Aeria Points zurück. Diese können jedoch in anderen Spielen der Firma Gamigo investiert werden.

Für S4 League ist nun aber erstmal Schluss. Ob es das letzte Spiel ist, das 2021 eingestellt wird? Zumindest gibt es noch einige Kandidaten, die es dieses Jahr ebenfalls treffen könnte. Wir haben uns auf MeinMMO einige Spiele angeschaut, die 2021 ihr Ende finden könnten.