Ruht in Frieden: Diese 7 MMOs und Online-Spiele sind 2020 leider gestorben

Was sind die schönsten Erinnerungen? Das spannendste an Crucible war eigentlich der schnelle Release und die Vorfreude auf das Spiel. Auch MeinMMO-Redakteur Jürgen Horn hatte nach der Ankündigung große Hoffnung .

Woran ist es gescheitert? Crucible erschien quasi aus dem Nichts. Am 2. April kündigten die Entwickler den Shooter an, bereits im Mai sollte er erscheinen. Doch das Spiel fand keinen Anklang und das wohl aus mehreren Gründen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was war das für ein Spiel? Crucible war ein vielversprechender neuer Hero-Shooter von Amazon. Ihr habt einen vorgefertigten Helden mit speziellen Waffen und Fähigkeiten gespielt. Mit diesem habt ihr euch in Kämpfe primär gegen andere Spieler gestürzt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 2 = sieben

Insert

You are going to send email to