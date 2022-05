MMORPG galt 2011 noch als WoW-Killer – Bringt jetzt alten Battle Pass als neuen Content

Das MMORPG Rift erinnerte zu Release stark an World of Warcraft und das mit voller Absicht. Das Ziel war es, bestehende Inhalte zu nehmen und besser weiterzuentwickeln. Seit einigen Jahren liegt das Spiel jedoch im Sterben. Anfang 2022 sollte der erste Content-Patch seit Jahren kommen – doch die Spieler bekamen nur einen alten Battle Pass neu aufgewärmt.

Was ist los mit Rift?

Rift erschien 2011 als MMORPG mit einem Abo-Modell, konnte jedoch nur wenige Spieler von WoW weglocken. 2012 wechselte es dann auf Free2Play mit optionalem Abo, das sogar jahrelang als sehr faires Modell galt.

Es gab regelmäßige Updates und Erweiterungen und gerade das Klassensystem und die Events in der offenen Welt wurde immer wieder gelobt. Das Spiel hatte einige Fans und galt als „grundsolide“, erreichte jedoch nie die ganz großen Zahlen.

Ab etwa 2016 wurde die Monetarisierung aggressiver und die Stimmung in der Community verschlechterte sich.

2018 wurde Trion Worlds dann vom deutschen Publisher gamigo gekauft. Die ließen das Spiel jedoch verfallen und brachten jahrelang keine echten Updates mehr. Auch die Classic-Server schalteten sie schon 2019 ab.

Für das erste Quartal 2022 wurde jedoch „neuer Content“ für Rift angekündigt. Doch bis April passierte nichts.

Rift wärmt alten Battle Pass auf – Wo bleibt der neue Content?

Was ist jetzt neu? Am 4. Mai bekam Rift ein Update, das den Battle Pass aus der Season 1 zurückbringt. Dieser enthält 30 Level, über die ihr euch Consumables und Artefakte erspielen könnt. Wer die kostenpflichtige Version kauft, erhält zudem Zugriff auf kosmetische Inhalte wie das „Great Balls of Fire“-Reittier.

Allerdings gab es diese kosmetischen Inhalte bereits 2019, in der ersten Season des Battle Passes. Wer diesen bereits gekauft hat, profitiert von der Rückkehr also nicht.

Kurios ist zudem, dass im Client angezeigt wird, dass der Battle Pass vom 11. März bis zum 15. August läuft, allerdings erst jetzt, am 4. Mai, aktiviert wurde. Als Enddatum wird jedoch auch im offiziellen Blogpost der 15. August genannt.

Wie kommt der Battle Pass an? Die Spieler warten auf ein versprochenes Content-Update und bekommen einen alten Battle Pass vorgesetzt. Entsprechend negativ sind die Reaktionen.

Allerdings findet man generell nur wenige Reaktionen auf die Ankündigung, etwa im Discord von Rift und im reddit. Das Interesse an dem MMORPG ist allgemein gering.

Ist das jetzt der große, neue Content? Nein. Die Entwickler verrieten bereits am 1. April, dass das große Content-Update für Rift verschoben wird und nicht mehr im Q1 2022 erscheint (via Rift).

Wann genau der Patch kommen soll, steht noch nicht fest. Allerdings warten die Spieler von Rift bereits seit 2019 auf ein neues, großes Update. Da wird es auf ein paar Monate kaum ankommen.

Die Rückkehr vom Battle Pass wurde sogar in einem eigenen Video zelebriert. Es ist erst das zweite Video, das seit 2019 auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde:

Rift wird noch immer für cooles Klassen-System gelobt

Lohnt es sich, um Rift zu kämpfen? Das MMORPG von Trion Worlds hat einige Fans, die die Innovationen von Rift zu schätzen wussten:

Ihr wählt eine Grundklasse und habt dann Zugriff auf 8 verschiedene Talentbäume. Von diesen könnt ihr drei kombinieren und so die Klasse ganz anders spielen, als es etwa eure Freunde tun.

In der offenen Welt gibt es immer wieder Events, die Rifts, bei denen sich Spieler versammeln und gemeinsam kämpfen.

Es bietet Housing, ein Feature, das sich auch WoW-Spieler immer wieder wünschen.

Zwar erreicht das MMORPG keine großartigen Zahlen bei den Einnahmen mehr, doch es gibt noch immer eine Community, die aktiv Rift spielt. Auf Steam waren in den letzten 24 Stunden noch 240 Spieler im Peak gleichzeitig online (via SteamDB). Rift bietet außerdem einen eigenen Client, in dem wohl noch mehr Spieler unterwegs sein dürften.

Ob das große Update die Wende bringen kann, bleibt abzuwarten. Noch sind weder der Inhalt noch ein Release-Datum bekannt. Die Rückkehr vom Battle Pass aus Season 1 stößt jedenfalls auf wenig Begeisterung.

Würdet ihr euch eine Rettung von Rift wünschen? Oder ist das Spiel für euch überhaupt nicht mehr interessant? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Fest steht jedoch, dass wir uns 2022 von einem früher beliebten MMORPG verabschieden müssen:

