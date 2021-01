MMORPG Rift verärgert Spieler mit einem Event, ist ihnen zu religiös

Ein Event im MMORPG Rift bringt derzeit Spieler auf die Palme. Es gilt drei Könige zu finden, was manchem zu religiös ist.

Was ist das für ein Event? Spieler sollen in der Welt von Rift die Heiligen Drei Könige finden, die sich irgendwo verstecken und als Monster verkleiden. Ihr müsst diese Monster suchen und von diesen Screenshots machen. Als Belohnung winkt ein Dark Levitation Supply Crate.

Events gehören neben kleinen Updates zu dem, was Rift am Leben hält.

Ein Rift-Event ist Spielern zu religiös

Was ist das Problem? In der vergangenen Woche häufte sich Kritik am Event. Spieler erklären, dass es ihnen zu nah an der Bibel sei und so etwas nichts in einem Fantasy-MMORPG zu suchen habe. Im Discord-Kanal des MMORPG entbrannte eine Diskussion über dieses Thema.

Nicht jeder stimmt hier zu. Es gibt jede Menge Rift-Fans, die das Event gut finden und schon fleißig daran teilnehmen.

Das Event rund um drei Könige im MMORPG ärgert manchen Fan.

Was meinen die Betreiber von Rift zur Situation? Das Community-Management-Team hat sich zur Situation geäußert und erklärte, dass das Team sehr viel Zeit und Arbeit in das Event gesteckt hat.

Der leitende Community-Manager Samaxa meinte: „Wenn wir alle Events aus dem echten Leben herauslassen würden, dann würde der Pool an Ideen für neue Events extrem schrumpfen.“

Weiter heißt es, dann müsste man Dämonen, Religionen, Engel und dergleichen weglassen und das aus allen Mythologien der Welt. Auch Halloween und Weihnachten dürfte es dann keine entsprechenden Events mehr im Spiel geben.

Samaxa erklärte außerdem: „Das Event wird weder gestoppt, noch geändert. Wenn es euch nicht gefällt und ihr es nicht mögt, dass die drei Könige erwähnt oder euch die Belohnung nicht gefällt, dann macht einfach nicht mit.“

Das Event soll nichts weiter als etwas Spaßiges sein, dass die Community erfreut. Es hat den Community-Managern zufolge nichts mit Religion zu tun. Immerhin könnte man in so gut wie alles etwas Religiöses oder etwas aus der echten Welt hineininterpretieren.

Dennoch heißt es auch, dass das Team in Zukunft darauf achtet, dass die Events sich mehr an der Lore des MMORPGs Rift orientieren. Man sei sehr dankbar darüber, wenn Ideen eingereicht werden.

Was haltet ihr von dieser Situation? Sollten sich Events in MMORPGs nur um Dinge drehen, die zur Lore passen?

