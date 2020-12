Ashes of Creation ist ein Sandbox-Fantasy-Online-Rollenspiel, das von Intrepid Studios entwickelt wird. In dem Studio sind viele ehemaligen Entwickler des gecan...

Jede Klasse kann so eigene Rollen im Spiel einnehmen und es ist auch sinnvoll, sich gut zu überlegen, welche Skill-Sets man miteinander kombiniert, um die Rolle zu übernehmen, die man gerne spielen will.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für ein Spiel? ArcheAge ist ein Sandbox-MMORPG, in dem ihr eine riesige Welt erkundet, die voller Herausforderungen und Abenteuer steckt. Es gibt im Grunde keine übergeordnete Story, ihr schreibt eure Geschichte selbst.

Wer die Wahl hat, hat die Qual, was Klassen in MMORPGs angeht. Wollt ihr lieber der Kämpfer sein, der mutig ins Gefecht stürmt oder möchtet ihr als Magier Feuerbälle schleudern? Wollt ihr heilen oder als Assassine aus dem Hinterhalt angreifen?

Klassen spielen in MMORPGs eine große Rolle. Sie definieren, was für einen Helden man spielt. Es gibt sogar Online-Rollenspiele, in denen ihr eine sehr große Auswahl an Klassen habt. MeinMMO stellt euch 6 davon vor.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + = fünfzehn

Insert

You are going to send email to