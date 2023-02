Das MMORPG The Elder Scrolls Online bekommt 2023 ein Endlos-Dungeon – Das wissen wir

Im Jahr 2023 bricht The Elder Scrolls Online mit seinem alten Update-Zyklus. Das bedeutet, dass auch weniger Dungeons in das Spiel kommen, als bisher gewohnt. Doch eine noch rätselhafte Mechanik am Ende des Jahres soll Abhilfe schaffen.

Was wird in ESO verändert? Normalerweise sind die Updates in ESO seit einigen Jahren fest durchgetaktet, so dass jeder Spieler eigentlich weiß, was in den nächsten Monaten neu ins MMORPG kommen wird..

2023 möchten die Entwickler damit aber brechen und bringen einige Neuerungen am Updatezyklus:

Das Jahr 2023 beginnt für Elder Scrolls Online mit dem DLC Scribes of Fate. Das bringt erstmal, wie gewohnt, zwei neue Dungeons im normalen und im Veteranen-Modus mit. Außerdem startet die neue Story “Schatten über Morrowind”, die ganz 2023 und vielleicht sogar darüber hinaus laufen soll.

Am 5. Juni kommt dann die große Erweiterung Necrom in das MMORPG. Die bringt eine etwa 30 Stunden lange Kampagne in zwei neuen Gebieten, sowie die neue Klasse Arkanist.

Im dritten Quartal liegt der Fokus auf Spielerleichterungen und Fehlerbehebungen.

Am Ende des Jahres 2023, im vierten Quartal, kommt dann die wohl spannendste Neuerung: Es handelt sich dabei um eine Art endlose Dungeons, in denen ihr euch messen könnt.

Hier ist der Trailer zur neuen Erweiterung:

Endlos-Dungeons mit eurem „Buddy“

Was wissen wir über den Endlos-Dungeon? Bisher noch fast nichts und die Infos darüber sind tatsächlich recht rar gesät:

Wir wissen, dass er ein eigener Spielmodus sein soll, der im vierten Quartal 2023 erscheint.

Dabei fokussiert sich die neue Mechanik grundlegend auf PvE und bietet eine Herausforderung.

So soll der endlose Dungeon in verschiedene Etagen aufgeteilt werden, die nach und nach immer schwieriger werden und euch weiter fordern. “Euch” ist dabei auch als Mehrzahl zu verstehen, denn in dem Dungeon sollt ihr zu zweit unterwegs sein.

Dabei könnt ihr euch vermutlich wahlweise mit einem anderen Spieler oder einem NPC-Begleiter durch den Dungeon kämpfen. Die Rede ist von einem „Buddy“ den ihr mitnehmen könnt. Genauer definiert ist das noch nicht, im Forum diskutieren die Spieler jedoch eifrig darüber (via elderscrollsonline.com).

Viel mehr ist über die neue Mechanik noch nicht bekannt. Gut denkbar wären auch Bestenlisten, um sich zu vergleichen, doch bestätigt ist das noch nicht. Wir von MeinMMO halten euch wieder auf dem Laufenden.

Die neue Klasse als weiteres Highlight 2023

Was ist der Höhepunkt von Necrom? Neben der neuen Gebiete und der Story ist das Highlight der neuen Erweiterung Necrom die neue Klasse des Arkanisten. Dieser setzt auf eine einmalige Mechanik im ESO-Universum und soll daher wieder frischen Wind in die Meta und Klassenauswahl bringen.

Beim Arkanist sammelt ihr sogenannte Crux-Punkte, die eure Fähigkeiten beeinflussen. Ihr könnt euch also aussuchen, ob ihr eine Fähigkeit lieber mit einem Crux ausführt und damit weniger Schaden macht, oder mehr sammelt und später dann eine mächtigere Fähigkeit freisetzt.

Ähnlich wie andere Klassen bietet auch der Arkanist verschiedene Skilltrees an, um sich auf Schaden, Heilung oder auch Tank zu fokussieren. Die neue Klasse ist also vielseitig einsetzbar und durch die Crux-Mechanik auch flexibel zu spielen.

Was ist für euch das Highlight in ESO 2023? Freut ihr euch auf den endlosen Dungeon? Oder wünscht ihr euch eher den alten Fokus zurück? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Für unsere ESO-Expertin Melli ist Necrom jedenfalls ein absoluter Volltreffer.