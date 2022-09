WoW Cataclysm Classic: Knapp zwei Drittel von euch haben echt keinen Bock darauf

Cataclysm als nächster Schritt für World of Warcraft Classic? Wir wollten eure Meinung – und ihr wart ziemlich laut.

In World of Warcraft Classic steht gerade der Release von WotLK Classic an, doch die Entwickler von Blizzard schauen schon auf die Zukunft. Vor einigen Tagen kam heraus, dass manche Spielerinnen und Spieler Umfragen erhalten haben, die vorsichtig das Interesse an einem „Cataclysm Classic“ auskundschaften sollten.

Wir wollten daraufhin von euch, den Leserinnen und Lesern von MeinMMO, wissen, wie ihr zu Cataclysm Classic steht.

Eure Antwort war ziemlich eindeutig – Ihr habt da echt keinen Bock drauf.

Das Ergebnis unserer Umfrage – ihr wart recht eindeutig.

Knapp zwei Drittel wollen Cataclysm nicht – egal wie

Die mit Abstand größte Gruppe unserer Leser hat keine Lust auf Cataclysm Classic – ganz egal, wie das aussehen würde. Satte 62 % (2.462 Stimmen) erklärten eindeutig, dass sie Cataclysm in gar keiner Form sehen wollen. Für die meisten von ihnen begann mit Catacylsm der große Abstieg von World of Warcraft, was auch in gewisser Weise nicht von der Hand zu weisen ist. Niemals hatte WoW mehr Spieler als zur Zeit von Wrath of the Lich King.

Gondric schreibt in den Kommentaren auf MeinMMO:

Cata war das Addon, was für mich WoW beendet hat. Und ich musste bis Classic warten, bevor ich es wieder spielen konnte und das, obwohl es mein Lieblingsspiel war. Ne, danke.

Nur wenige Erweiterungen von WoW waren so umstritten wie Cataclysm.

Ein Viertel würde Cataclysm spielen – mit Veränderungen

Allerdings gibt es auch knapp ein Viertel unter euch (24 %, 952 Stimmen), die sich mit Cataclysm dann anfreunden könnten, wenn Blizzard kleinere und größere Veränderungen am Spiel vornehmen würde.

Andevar schreibt dazu:

Also unter gewissen Umständen fände ich weitere Erweiterungen als Classic-Varianten eventuell sogar interessant. Aber es müsste dann wirklich einiges grundlegend anders gemacht werden. Z.B. die Talentbäume und Fertigkeiten nicht so kaputtgeschrumpft werden und die Klassen wirklich deutlich unterschiedlich zueinander bleiben. Auf die Zerstörung der Gebiete könnte ich auch gerne verzichten (storytechnisch schwierig, ja …).



An einer 1:1-Umsetzung wäre ich nicht wirklich interessiert, weil nach meinem Empfinden tatsächlich mit Cata der Niedergang begann.

Jeder Siebte will Cataclysm so wie es war

Die mit deutlichem Abstand kleinste Gruppe, nämlich 14 % mit 552 Stimmen, sind klare Befürworter von Cataclysm Classic. Sie würden sich auf die Erweiterung freuen und bräuchten daran auch kaum Änderungen. Dieser Teil mochte die Veränderungen an der Spielwelt, die neuen Gebiete und auch die Anpassungen an den Talenten. Vor allem die Dungeons von Cataclysm sind auch oft heute noch beliebt.

So schreibt Bullet86 etwa:

Ich würde ein Cata Classic feiern. Als Diszi-Priest war die Mechanik, über Schaden zu heilen, die damals dazu kam, einfach mega. Das vermisse ich jetzt, nachdem ich kurz vor WotLK wieder eingestiegen bin, doch etwas. Auch die Raids habe ich noch in guter Erinnerung, z.B. den Rücken von Deathwing. So richtig bergab ging es für mich erst mit Mists of Pandaria. Das asiatisch angehauchte Setting hatte mir damals einfach null zugesagt.

Wenn kein Cataclysm – Was dann? „Cataclysm Classic“ scheint also allgemein auf große Ablehnung zu stoßen. Das lässt allerdings die Frage aufkommen, wie es denn dann mit World of Warcraft Classic weitergehen soll, wenn Wrath of the Lich King Classic beim letzten Patch angekommen ist. Sollten die Entwickler dann einfach das Spiel für immer auf diesem Patch-Stand lassen?

Würdet ihr euch eine „WotLK Saison der Meisterschaft“ wünschen, wie es sie schon bei Classic gab, mit härteren Bossen und schwierigeren Kämpfen? Oder sollten die Entwickler einen ganz anderen Pfad einschlagen und neue Inhalte noch für WotLK Classic entwickeln – etwa Dungeons oder Raids? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren hören.