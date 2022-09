„Wrath-Baby“ oder „Cataclysm-Kiddy“: Wann habt ihr mit WoW angefangen?

Seid ihr ein richtiger WoW-Veteran? Oder habt ihr erst spät in Azeroth Fuß gefasst? Wir wollen es in unserer Umfrage ganz genau wissen.

World of Warcraft ist eines der MMORPGs, die bereits am längsten laufen. Wenn ihr zum Launch vor bald 20 Jahren gespielt habt, ist es inzwischen ziemlich wahrscheinlich, dass ihr in Azeroth Spielerinnen und Spielern begegnet, die damals noch gar nicht geboren waren.

Wer die älteste Version von World of Warcraft mit der aktuellen vergleicht, der wird viele Unterschiede feststellen. Egal, ob das Kampfsystem, die Rotationen der Fähigkeiten oder zahlreiche neue Systeme wie Erfolge, Haustier-Kämpfe, Sammlungen für Reittiere oder die Transmogrifikation – in seiner Lebensdauer hat WoW zahlreiche Änderungen durchgemacht.

Dabei hat Blizzard versucht, das Spiel immer zugänglicher und für die breitere Masse ansprechender zu machen. Mal ist das gelungen – und mal nicht. Seinen Höhepunkt an Abonnenten erlebte World of Warcraft zur Zeit von Wrath of the Lich King. Doch was heute Veteranen mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Buckel sind, waren damals zur Zeit des Releases die sogenannten „Wrath-Babys“ – Neulinge, die mit WotLK erst ins Spiel einstiegen und waschechte „Noobs“ waren.

Gerade jetzt zu WotLK Classic kommen viele „Neulinge“ von damals zurück:

Für viele Spielerinnen und Spieler ist das auch ein ganz besonderes Merkmal, wenn sie sagen können: „Also ich habe schon seit Vanilla gespielt!“ oder „Ich bin seit über 15 Jahren dabei!“. Oft reicht alleine das in einer Diskussion vermeintlich schon aus, um die Argumentation zu gewinnen.

Aber sind wirklich alles langjährige Veteranen? Wann haben die meisten von unseren Lesern auf MeinMMO angefangen? Das möchten wir mit einer Umfrage herausfinden.

Wir wollen hier von euch wissen: Wann habt ihr mit World of Warcraft angefangen?

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig ausformulieren wollt, dann nutzt doch unsere Kommentar-Funktion und erklärt, seit wann ihr World of Warcraft spielt – und wann ihr Pausen eingelegt habt oder zurückgekehrt seid.

