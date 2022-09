Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

So reagiert die Community: Die amüsiert sich köstlich über dieses Video und beschert ihm mal eben knapp 3.000 Upvotes. Auch in den Kommentaren wird die ganze Thematik nochmal humorvoll aufgegriffen:

Schurke zeigt, wie „gut“ Spieler verteidigen: Nachzuweisen, dass die Verteidiger afk sind, ist auf Distanz meistens sehr schwierig. Ziemlich einfach kann das aber die Gegenseite beweisen, etwa in Form der Schurkin Rams. Die zeigte im Subreddit von WoW Classic einen Clip, wie sie in aller Seelenruhe einen Bunker der Allianz zurückeroberte, während satte 10 feindliche Spieler diesen „beschützten“.

Während einige Charaktere diese Türme also aufrichtig verteidigen wollen, bieten sie für andere auch eine geschickte Ausrede: Man kann einfach afk in einem Turm herumstehen und dann behaupten, man habe ja verteidigt.

Was ist das Problem? Im Alteractal von World of Warcraft, einem der großen Schlachtfelder, das sich gut zum Farmen von Ehre und Erfahrungspunkten eignet, gibt es mehrere Missionsziele. Auch wenn das primäre Ziel die Vernichtung des feindlichen NPC-Bosses ist, gibt es einige Sekundärziele, wie etwa das Einnehmen und Verteidigen von Türmen und Bunkern – denn die verstärken den jeweiligen Boss, solange er lebt.

