Deutscher Twitch-Streamer spricht über verwöhnte Kollegen: „War kurz davor, sie auszuladen“

Der Berliner Elias „EliasN97“ Nerlich (25) ist die Nummer 1 im deutschen Twitch. Er veranstaltet gerne große Events mit zahlreichen Influencern. Nun spricht er darüber, dass die Zusammenarbeit mit den Kollegen nicht immer so einfach ist.

Was ist das für eine Situation? Am 9. September veranstaltet EliasN97 seinen Eligella Cup 2023 in der Mercedes-Benz Arena Berlin. Bei dem Fußball-Event werden deutsche Twitch-Streamer und YouTuber in insgesamt 8 Teams gegeneinander antreten.

Insgesamt soll es fast 70 Teilnehmer geben, für die der Streamer die Kosten für Anreise und Unterkunft übernimmt. Das war einigen offenbar nicht genug. Auf X, früher Twitter, kursiert jetzt ein Clip von EliasN97, in dem er über undankbare Kollegen schimpft.

Influencer-Management stellte besondere Forderungen

Was stört EliasN97? In dem kurzen Video erklärt der Streamer, was ihn so richtig aufregt: Undankbarkeit. Er habe kurz vor seinem Stream einen Anruf von seinem Manager bekommen, der ihm mitteilte, dass es ein Problem mit dem Eligella Cup gebe.

Das Management einiger Influencer habe gedroht, dass ihre Talente nicht an dem Event teilnehmen würden, sofern einige Bedingungen nicht erfüllt seien:

Für die Anreise soll 1. Klasse geflogen oder gefahren werden

Ein normales Hotelzimmer reiche nicht, es müsse ein “sehr gutes” sein

Sämtliche Kosten sollen ebenfalls für eine Begleitperson übernommen werden

Den Clip haben wir euch an dieser Stelle eingebunden:

es ist so brutal wie undankbar manche Leute sind, die sind schon eingeladen bei so einem Event kriegen alles bezahlt und hinterhergeworfen, aber haben dann noch so unnötige Ansprüche dann bezahl es selbst wenn du die Extrawurst brauchst. Das ist so peinlich wirklich. pic.twitter.com/tXUmeXtcqH — Marius ツ (@drecksuser) September 3, 2023

Wie reagiert der Streamer auf die Forderung? EliasN97 sagt, er sei kurz davor gewesen, die betreffenden Influencer auszuladen. Stattdessen begnügte er sich wohl, dem Management ein Memo zu schicken, in dem er eine persönliche Entschuldigung an sich und sein eigenes Management für die Sonderwünsche forderte.

Auf X geben viele Nutzer dem Twitch-Streamer recht und ärgern sich über die vermeintlichen Star-Allüren der Influencer. Einige rätseln nun, welche Content Creator beziehungsweise welches Management gemeint sein könnten.

Namen nannte EliasN97 allerdings nicht. Ebenso ist nicht bekannt, ob die Influencer diese Sonderwünsche einforderten, oder ob das Management von sich aus solche Forderungen stellte. Der Streamer selbst wird bei seinem Event aufgrund einer Verletzung allerdings ausfallen.

Der Eligella Cup 2023 wird nicht nur live vor Ort, sondern auch im Stream zu sehen sein, allerdings nicht auf Twitch, sondern auf Joyn. Viele Content Creator tun sich für größere Events mit dem Streaming-Dienst zusammen, da sie sich von Twitch nicht genug unterstützt fühlen:

