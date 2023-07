Der größte deutsche Streamer spricht über die Zukunft von Twitch: „Kommt alles zu spät“

Seit 2022 ist Elias „EliasN97“ Nerlich die Nummer 1 im deutschen Twitch, doch er hat einiges an seiner Streaming-Heimat auszusetzen. In einem Realtalk sprach er über die Zukunft der Plattform.

Was ist die aktuelle Situation auf Twitch? Viele Streamer und Streamerinnen sind aktuell unzufrieden mit Twitch. Zu den häufigsten Kritikpunkten gehören:

Dan Clancy, bis dahin Präsident von Twitch, wurde im März 2023 CEO des Unternehmens. Bereits zuvor war ihm vorgeworfen worden, keine Nähe zu den Streamern und Streamerinnen zu haben. Daran will er jetzt offenbar arbeiten.

So trat er nicht nur als Gast in diversen Streams auf, sondern lud auch den deutschen Streamer EliasN97 zu einem Gespräch ein, um über die Kritik an Twitch zu sprechen. Der 25-Jährige veröffentlichte nun einen „Realtalk“ zur Zukunft der Plattform.

EliasN97 ist die deutsche Nummer 1 auf Twitch, international hatte xQc diesen Titel lange inne:

EliasN97 kritisiert Bann-Politik

Wie bewertet er das Gespräch mit dem CEO? EliasN97 ist offenbar der Meinung, dass Twitch die Missstände zu lange ignoriert hat. Er lobt zwar, dass die Plattform an sich arbeiten will und das Gespräch mit Streamern sucht, sagt aber auch: “Das kommt jetzt alles zu spät.”

Was stört den EliasN97? Der Streamer erläutert zwei seiner größten Kritikpunkte. Zum einen würde Twitch Content Creator bei Events nicht genug unterstützen. Zum anderen kritisiert er die Bann-Politik. Dabei geht es dem 25-Jährigen nicht nur um die Angst davor, selbst gebannt zu werden und plötzlich eine wichtige Einnahme-Quelle zu verlieren.

Denn gemäß den Richtlinien von Twitch ist es auch nicht gestattet, gemeinsam mit einem gesperrten Streamer aufzutreten. Für EliasN97 käme es jedoch gar nicht infrage, keine gemeinsamen Streams mit seinem Kumpel Sidney Eweka zu machen, sollte dieser gebannt werden:

Ich muss mit ihnen zusammen weiter etwas machen, weil wir drei Unternehmen zusammen führen. Ich kann nicht einfach immer sagen „ist nicht“, das ist voll krank.

Deutsche Streaming-Landschaft wird sich verändern

Wie schätzt er die Zukunft von Twitch ein? Wie die Streamerin Reved kürzlich bereits verlauten ließ, befindet sich die deutsche Streaming-Szene aktuell im Umbruch. Allzu viel durfte EliasN97 zwar nicht verraten, dennoch lieferte er einige interessante Informationen.

So bestätigte er, dass viele Streamer und Streamerinnen aktuell über einen Wechsel nachdenken würden. Sie würden jedoch eher nicht auf eine bereits vorhandene Plattform gehen. Es scheint also nicht so, als würde es eine große Wechsel-Welle zum umstrittenen Twitch-Konkurrenten Kick geben.

Gleichzeitig räumt EliasN97 jedoch auch mit den hartnäckigen Gerüchten um eine eigene Streaming-Plattform des OnlineTV-Anbieters Joyn auf: Seines Wissens nach werde es keine solche Plattform geben.

In den nächsten Jahren, glaubt der 25-Jährige, würden sich die Streamer wohl mehr verteilen. Auch YouTube wolle nochmal richtig angreifen, so EliasN97. Es scheint also, als würden mehrere Plattformen am Thron von Twitch sägen wollen. Die eine Plattform, zu der alle gehen würden, werde es nicht geben.

Am Ende geht es jedoch immer um das Eine: „Ein ganz großer Punkt ist natürlich Kohle“, so der Streamer. Bei ihm selbst würden die großen Angebote bislang allerdings ausbleiben. Es ist fraglich, ob EliasN97 auf Twitch bleibt. Der 25-Jährige deutet an, er sei gerade „bei keiner bestehenden [Seite] am Start“.

Einen Mitschnitt des Streams gibt es auf YouTube.

EliasN97 selbst macht kein Geheimnis daraus, dass Geld beim Streamen eine große Rolle für ihn spielt. So wolle er jetzt ein paar Jahre hart arbeiten und “grinden”, um dann irgendwann einen entspannten Lebensabend genießen zu können.

Der größte deutsche Streamer sagt, er habe Spaß an Twitch – Aber nur wenn das Geld stimmt