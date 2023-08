Seitdem hat man auf den Social-Media-Kanälen des Streamers nichts mehr von dem Urus gesehen. EliasN97 hatte jedoch angekündigt, dass es Fotos und ein Video von der Abholung geben würde. Es scheint also, als sei das Auto noch nicht in seinem Besitz.

Was ist EliasN97 dazwischengekommen? Am 4. August 2023 verletzte sich EliasN97 während eines Matches seiner Fußballmannschaft Delay Sports, Diagnose: Kreuzbandriss. Für den 25-Jährigen, der früher von einer Karriere als Profi-Fußballer träumte , dann E-Sportler wurde und schließlich Twitch eroberte, war es bereits die zweite Verletzung dieser Art.

Dank seiner Connections habe er die Wartezeit von zwei auf knapp ein Jahr reduzieren können, verriet der Streamer (via YouTube ). Im Juli 2023 war es dann endlich so weit. EliasN97 teilte auf Twitter mit, dass der Lambo in Deutschland angekommen sei und er ihn bald abholen könne.

