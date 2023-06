Deutsche Nummer 1 auf Twitch streamt 35 Stunden am Stück, wird mehr als 3 Millionen Mal gesehen

Elias “EliasN97” Nerlich ist die Nummer 1 des deutschen Twitch. Damit das auch so bleibt, lässt er sich regelmäßig besondere Events einfallen. Nachdem er in einer Win-Challenge gegen seine Freunde angetreten war, stellte er sich nun alleine fiesen Herausforderungen.

Was stand auf dem Programm? In seiner neuesten Win-Challenge stellte sich EliasN97 vom 20. bis zum 21. Juni 2023 erneut kniffeligen Herausforderungen in Spielen wie Fall Guys, Elden Ring und Valorant. Zusätzlich kämpfte er mit seiner eigenen Technik.

EliasN97 löste MontanaBlack an der Spitze des deutschen Twitch ab.

52.000 schauen zu, wie er 14 Stunden lang in Fall Guys versagt

Wie schlug sich der Streamer? Anders, als der Name vielleicht vermuten lässt, geht es den Zuschauern bei einer Win-Challenge nicht bloß ums Gewinnen, sondern auch damit, ihren Streamer immer wieder scheitern zu sehen.

Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass EliasN97 bis zu 52.000 Zuschauer anlockte, als er 14 Stunden lang versuchte, die fiese Map seines Kollegen Repaz in Fall Guys zu bezwingen.

Ähnlich viele waren es dann noch einmal, als sich der Streamer an einem Speedrun im aktuellen Twitch-Hit Only Up! versuchte. Dabei fielen dem Streamer manche Challenges wie etwa in FIFA oder Valorant deutlich leichter, lockten aber weniger Zuschauer an.

Seine Hartnäckigkeit wurde belohnt: EliasN97 beendete seinen Marathon-Stream nach knapp 35 Stunden mit über 3 Millionen Aufrufen, davon fast 600.000 einzigartige Zuschauer. Nebenbei sackte der Streamer auch noch 4.645 neue Follower und 5.844 neue Subs ein.

Insgesamt also ein voller Erfolg für den Streamer, der sich nach seiner vollbrachten Leistung erstmal eine Runde hinlegte, um heute, am 22. Juni wieder durchzustarten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Damit steht EliasN97 wieder auf dem ersten Platz im deutschen Twitch, nachdem ihn Anfang Juni ein deutlich kleinerer Streamer alt aussehen ließ. International steht er mit 1,2 Millionen gesehen Stunden aktuell auf Platz 5 (via sullygnome).

Solche und ähnliche Marathon-Streams sind beliebt auf Twitch und tatsächlich ist Schlaf dabei immer wieder ein Thema. Manche Zuschauer stören sich etwa daran, dass Streamer bei einem Subathon schlafen, während der Stream-Timer einfach weiter läuft.

Manche Streamer fordern sich daher selbst dazu heraus, möglichst lange wach zu bleiben. So die deutsche Streamerin Imani, die fast 172 Stunden am Stück streamte.