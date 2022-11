Deutsche Twitch-Streamerin ist seit 4,5 Tagen durchgehend auf Sendung, will noch weiter machen

Die 21-jährige Streamerin Imani streamt unter dem Namen „iimany_“ seit Montag, dem 7. November durchgehend auf Twitch. Damit hat sie einen neuen Rekord aufgestellt, doch sie hat noch nicht genug. Eine ganze Woche würde sie gerne durchhalten.

Was ist das für ein Stream? Imani hat es sich vorgenommen, einen neuen Rekord für den längsten ununterbrochenen Stream aufzustellen. Dafür ist sie seit Montag, dem 7. November um 00:30 durchgehend auf Sendung, ohne Schlaf.

Diesen Rekord hielt bis dato ein amerikanischer Veteran, der unter dem Namen „Cryptowrench“ 103 Stunden am Stück streamte. Er wollte damit auf Schlafstörungen aufmerksam machen, unter denen er selbst aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet:

Veteran streamt 103 Stunden am Stück auf Twitch, weil er nicht mehr schlafen kann





Leidet ihr an gesundheitlichen Problemen und Schlaflosigkeit, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via Wir bei MeinMMO sind eine Redaktion spezialisiert auf Gaming und verfügen nicht über die gesundheitliche Expertise, um die Folgen von anhaltendem Schlafentzug aus medizinischer Sicht bewerten zu können.Die „Techniker“-Krankenkasse warnt jedoch ausdrücklich vor den Folgen, die je nach Dauer des Schlafentzugs extremer werden und sogar zu Halluzinationen führen können (via Die Techniker ).Leidet ihr an gesundheitlichen Problemen und Schlaflosigkeit, dann wendet euch an euren Arzt des Vertrauens. Umfangreiche Gesundheitstipps findet ihr beim Bundesgesundheitsministerium (via bundesgesundheitsministerium.de ) oder in einem Gespräch mit eurem persönlichen Hausarzt.

Warum macht man das? Bei Imani sind jedoch keine derartigen Erkrankungen bekannt, sie wollte den Rekord offenbar einfach knacken. Das ist ihr heute, am 11. November 2022, auch gelungen. Doch das reicht der 21-Jährigen noch nicht.

Wie lange soll der Stream gehen? Aktuell ist sie immer noch auf Sendung, der Stream läuft mittlerweile seit über 105 Stunden (Stand: 11:30). Auf die Frage, wie lange sie noch weiterstreamen wolle, entgegnete Imani, ihr Ziel sei eine ganze Woche. Dann wäre sie noch bis Sonntagnacht online.

Sie gab jedoch auch zu, dass sie mit diesem Vorhaben wohl Ärger von ihren Zuschauern und ihrer eigenen Mutter bekommen würde. Denn seinem Körper so lange den Schlaf vorzuenthalten, ist eine schwere physische Belastung.

Daher peilt sie erstmal „nur“ an, noch bis zum heutigen Abend streamen und mit ihren Zuschauern „chillen“ zu wollen. Damit hat Imane bereits länger durchgehalten, als ihre Cam. Die hat sie mittlerweile ausgeschaltet, da sie jetzt schon seit viereinhalb Tage am Stück laufe.

Im Chat von Imane erscheinen bereits immer wieder Kommentare, dass es doch langsam reichen würde. Der Rekord sei schließlich gebrochen, die Streamerin solle schlafen gehen. Sie behauptet jedoch, noch nicht müde zu sein.

Was macht sie die ganze Zeit? Imane zockte in ihrem Dauer-Stream hauptsächlich GTA V Online. Dazwischen unterhielt sie sich mit ihren Zuschauern oder wagte Abstecher ins Partyspiel Pummel-Party und den Shooter Call of Duty: Modern Warfare II.

Wie wirkt sich dieser Stream auf den Kanal von Imane aus? Die Streamerin hat durch ihren Dauer-Stream bislang 204 neue Follower dazu bekommen. Im Durchschnitt sahen ihr 133 Leute zu, der Höchstwert lag bei 298. Dazu gab es noch 6 Subs, also bezahlte Abonnements.

Ob für einen guten Zweck, Aufmerksamkeit, oder einfach so, Twitch-Streamer haben schon allerhand Rekorde aufgestellt. Den Rekord für die meisten gleichzeitigen Zuschauer hält derzeigt der Spanier Ibai Llanos Garatea. Zuvor hatte ihn der Fortnite-Streamer Tyler „Ninja“ Blevins inne, der auch den Titel für die meisten Follower hält.

