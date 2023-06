Steam: Ein neues Spiel für 10 € schafft sogar den ultraharten, deutschen LoL-Profi, wie ein Clip auf Twitch beweist

Niklot „Tolkin“ Stüber gilt so als einer der härtesten, deutschen Profis in League of Legends, mit Nerven aus Stahl. Der 25-Jährige hat auch einen Twitch-Kanal, auf dem er meistens LoL zeigt, aber nicht immer. Jetzt hat er ein neues Spiel entdeckt, das es für 10 € auf Steam gibt, und da beißt er sich die Zähne aus. Auch Trymacs und Papaplatte verzweifeln an “Only Up!”.

Was ist das für ein Spiel?

„Only Up!“ erschien am 24. Mai 2023 auf Steam. Es kostet 10 Euro. Das Spiel hat auf Steam nur 64 % positive Bewertungen. In den Reviews wird es für Bugs kritisiert und dafür, dass darüber vor allem NFT-Klamotten verkauft werden sollen.

Es ist ähnlich wie „Jump King“ oder “Getting over it” ein Geduldsspiel mit hoher Chance, den Spieler zu frustrieren.

Der Spieler muss sich mit Sprüngen konstant nach oben bewegen. Sein Ziel ist es, den Gipfel der Welt zu erreichen. Wenn er einen Fehler macht, fällt er und muss erneut nach oben kraxeln.

Hier seht ihr einen Trailer zu „Only Up!“:

Wer scheitert da? Tolkin (25) ist ein früherer LoL-Profi, der es nicht ganz in die Super-Liga LEC geschafft hat, aber dafür die deutsche Regional-Liga „Prime League“ dominierte.

2022 war er eigentlich schon in Profi-Rente und hatte einen „normalen Job“ angefangen, aber spielte dann mit einem Team aus „LoL-:Rentnern“ so stark, dass ihm der Aufstieg in die 1. Liga gelang. Dort konnte er dann aber nicht spielen, weil sich die Regeln von Riot nicht mit seinem Stream vereinbaren ließen.

Es gab damals eine fantastische Aktion von Tolkin, als sein Team eigentlich schon verloren hatte, mit dem er noch mal die Wende brachte und die Serie letztlich gewann.

Nach 140-€-Spende will Tolkin seinen Zuschauern stolz machen

So scheitert Tolkin an Only Up!: Der Streamer scheint gute Laune zu haben. Grade kamen 50 Subs als Spende rein, also so 140 €, die wollte er jetzt mit einem besonders tollen Sprung vergelten.

Tolkin ruft also „Ben, ich mach dich stolz. Ben, siehst du grade zu? Ben, bist du fokussiert?“

Natürlich vermasselt er den Sprung, prallt beim Runterfallen überall ab und verzweifelt zusehends, während er weiter „Ben“ ruft und mit seinem Schicksal hadert.

Am Ende ist irgendwie Ben Schuld. Das ist der beliebteste Clip zu Only Up in Deutschland der letzten Woche.

Auch Trymacs und Papaplatte versuchen sich am neuen Spiel Only Up!

Wer sich am Leid von Trymacs erfreuen, den „die Hand Gottes erwischt“, wird hier fündig:

Wer sehen möchte, wie Papaplatte sich einredet, dass ein Sturz gar nicht so schlimm, bekommt hier seine Dosis:

Es ist Tradition, dass sich deutsche Streamer die Zähne an solchen Geduldsspielen ausbeißen, während die Zuschauer ihnen dabei begeistert zusehen.

