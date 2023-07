Fans des größten deutschen Twitch-Streamers sorgen sich um seine Gesundheit

Der Berliner Elias “EliasN97” Nerlich steht auf Platz 1 im deutschen Twitch. Das hat er sich hart erarbeitet, denn der 25-Jährige ist viel auf Sendung und verfolgt größere Projekte. Einige Fans denken aber, er solle mehr auf sich achten.

Was ist los bei EliasN97? Der Twitch-Streamer ist gerade fleißig, oder wie er sagen würde, “am hustlen”. Am Sonntag, dem 2. Juli 2023 beendete er einen 41-stündigen Stream, sein zweiter Marathon-Stream innerhalb weniger Wochen.

Vom 20. bis zum 21. Juni war er bereits 34 Stunden ohne Schlaf auf Sendung. Auch zwischen den beiden Marathons-Streams war er immer wieder zwischen 4 und 9 Stunden am Tag auf Twitch zu sehen (via sullygnome).

Das viele Streamen könnte sich auf seine Gesundheit auswirken, fürchten zumindest die Fans.

Twitch-Streamer lassen sich öfters Challenges einfallen, um ihre Zuschauer bei Laune zu halten. Das kann nach hinten losgehen:

Fans fürchten, Challenges könnten zu viel werden

Wie geht es dem Streamer? Auf Twitter berichtete EliasN97 am 4. Juli von Verdauungsproblemen nach seinem langen Stream. Der Streamer wirkt eigentlich eher belustigt als ernsthaft besorgt und so nehmen viele Fans den Post auch auf. Sie witzeln in den Kommentaren.

Andere scheinen das jedoch nicht ganz so leichtfertig zu sehen. Sie sorgen sich, dass die Challenges des Streamers langsam Überhand nehmen und er seine Gesundheit darüber vernachlässigen könnte:

“Diese Challenges nehmen ungesunde Ausmaße an. Es ist eine sehr starke Belastung für deinen Körper so lang nur zu sitzen und einen Bildschirm im Blick zu haben.” (via Twitter)

“Lass dich einfach mal durchchecken, du bist komplett über deine Grenze gegangen. […] Mach langsam mit solchen Challenges die nächsten Wochen. Achte auf deine Gesundheit.” (via Twitter)

“Den […] Hype am Laufen halten, kann ich irgendwo verstehen, aber vielleicht sollte der Mann auch einfach mal wieder einen gesünderen Lebensstil annehmen. Twitch ist dann ja doch nicht alles im Leben …” (via Twitter)

Die Sorgen kommen nicht von Ungefähr. Viele Content Creator haben das Gefühl, immer auf Sendung sein zu müssen, um ihre Reichweite zu vergrößern oder zu erhalten, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Immer häufiger hört man von “Streamer Burnout”.

Streamer beruhigt besorgte Fans

Wie sieht EliasN97 das selbst? In einem weiteren Post erklärt der Streamer, er habe viele Nachrichten erhalten, in denen er dazu aufgefordert würde, auf seine psychische Gesundheit zu achten. Er weiß die Besorgnis seiner Fans zwar zu schätzen, versichert aber auch, dass es ihm gut gehe.

Für ihn sei das Streamen eben nicht bloß ein Hobby, sondern ein Beruf, so EliasN97. Der 25-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass er auf Twitch vor allem wirtschaftliche Interessen verfolgt. Dafür opfert er gerne Schlaf und soziale Kontakte, um später eine entspannte Zukunft zu haben.

EliasN97 beruhigt seine Fans (via Twitter)

In einem Video-Mitschnitt des Marathon-Streams auf YouTube gab der Streamer allerdings zu, dass so lange Streams doch ziemlich an die Substanz gehen würden. In naher Zukunft solle es solche Streams daher nicht mehr geben.

Immerhin, seine Streaming-Marathons brachten EliasN97 den zweiten Platz der meistgesehenen Streamer weltweit in der vergangenen Woche ein (via Twitter). Der deutsche Streamer muss sich allerdings dem Spanier Ibai geschlagen geben, der mit der diesjährigen Ausgabe seines Box-Events 25 Millionen gesehene Stunden erzielte.

Tatsächlich überbieten Content Creator einander mit immer ausgefalleneren Challenges, die bei dem ein oder anderen Zuschauer eher Besorgnis auslösen. Die “No Food Challenge” von Twitch-Streamer Trymacs, bei der die Teilnehmer eine Woche lang keine Kalorien zu sich nahmen, führte sogar zu einem Notarzt-Einsatz:

Twitch-Streamer rund um Trymacs wollen eine Woche lang nichts essen, nach 3 Tagen muss der Notarzt kommen