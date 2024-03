Deutscher Streamer ist seit zwei Wochen live auf Twitch, erhöht seine Abos um 1.400 %

Während seines Subathons zeigt Shlorox vor allem verschiedene Spiele wie Counter-Strike 2. Er nutzte seinen aktuellen Hype jedoch auch für den guten Zweck: Bei der Wohltätigkeits-Aktion seines Twitch-Kollegen Metashi12 sammelte der Streamer am 1. März fleißig Spenden. Insgesamt sind so schon mehr als 100.000 Euro für die deutsche Krebshilfe zusammengekommen.

Gestartet war Shlorox übrigens mit etwas über 6.000 Abos – in gerade einmal 16 Tagen konnte er also 84.000 Subs dazugewinnen.

Shlorox ist nun schon seit dem 15. Februar live, also bereits fast 400 Stunden (Stand: 2. März 2024). Unterstützt wird er dabei von befreundeten Streamern – geht einer schlafen, steht ein anderer auf, um die Zuschauer zu unterhalten. Auf diese Weise wird selbst mitten in der Nacht noch Unterhaltung geboten.

Was ist das für ein Rekord? Am Abend des Freitags, dem 1. März 2024, knackte Shlorox den Rekord für die meisten gleichzeitigen Bezahl-Abos im deutschen Twitch. Den Rekord hatte zuvor der aktuell größte deutsche Streamer EliasN97 mit 85.475 Subs gehalten. Der Berliner hatte Trymacs 2023 den Rekord abgenommen.

Shlorox streamt schon seit Jahren regelmäßig auf Twitch und war von 2018 bis 2020 sogar in den Top-10 der meistgesehenen deutschen Streamer des Jahres (via SullyGnome ). Jetzt hat der Streamer einen neuen Rekord aufgestellt und damit sogar die deutsche Nummer 1, EliasN97, überholt.

Was ist das für ein Streamer? Shlorox ist hauptsächlich als Rollenspieler in GTA 5 bekannt. Das Action-Abenteuer macht einen Großteil seiner gesamten Streamzeit aus. Wenn er nicht in GTA unterwegs ist, unterhält sich Shlorox in „Just Chatting“ mit seinen Zuschauern oder zockt Spiele wie Arma 3, Counter-Strike oder auch mal das ein oder andere MMORPG.

