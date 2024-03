Twitch-Streamer lädt HandOfBlood ein, für den guten Zweck mit ihm WoW zu zocken – Dessen Antwort begeistert Fans

Auf Twitch läuft derzeit erneut das Wohltätigkeits-Event „März mit Herz“ des Streamers Metashi12. Über den ganzen Monat sammelt er Spenden für die deutsche Krebshilfe. Für 2024 konnte er einen ganz besonderen Gast-Star gewinnen.

Was ist das für ein guter Zweck? Der Twitch-Streamer Metashi12 veranstaltet jährlich die Aktion „März mit Herz“. Einen Monat lang sammelt der Streamer Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Unterstützt wird er dabei von Gast-Stars aus der deutschen Twitch-Szene (via betterplace.org).

Für den diesjährigen „März mit Herz 2024“ wollte Metashi12 unter anderem seinen Twitch-Kollegen HandOfBlood für sich gewinnen und verfasste kurzerhand einen „offenen Brief“ auf X/Twitter. In einem Post fragte er HandOfBlood, ob man im Zuge des Events mal einen Tag lang gemeinsam WoW zocken könnte.

März mit Herz 4 mit vielen bekannten Gesichtern aus dem deutschen Twitch

Wie reagierte HandOfBlood? Der ließ sich nicht lang bitten und verkündete mit einem prägnanten „Abfahrt“, dass er dabei wäre. Sehr zur Freude seiner Fans, die den „Ehrenmann“ in den Kommentaren bejubelten (via X.com). Ein Nutzer verkündet sogar, bei HandOfBlood und Metashi12 handle es sich um sein Absolutes Traumpaar (via X).

Kurz darauf verkündete Metashi12 auch schon das offizielle Line-up für den März mit Herz 4. Neben HandOfBlood werden unter anderem auch bekannte Namen aus der deutschen Twitch- und YouTube-Szene wie Unge, Mahluna, Henke und Sintica am Start sein.

Das gesamte Line-up seht ihr hier:

Der Nachteil: Zu diesem Zeitpunkt hatte HandOfBlood noch gar keine Ahnung, was überhaupt geplant war (via X). Mittlerweile scheint es mit der Kommunikation zwischen den beiden allerdings geklappt zu haben, sodass einem erfolgreichen Event nichts mehr im Weg steht.

Am 23. und 24. März soll es nun einen gemeinsamen Stream von HandOfBlood und Metashi12 geben, in dem sie sich einer Hardcore-Challenge in World of Warcraft stellen werden.

Wo kann man das Event sehen? Der „Sellout für den guten Zweck“ läuft seit dem 1. März 2024 um 15:00 auf dem Twitch-Kanal von Metashi12. Bereits bevor der eigentliche Stream begann, kamen schon mehr als 1.100 Euro an Spenden zusammen. Um bei der Aktion mitzumachen, könnt ihr über betterplace.org Geld spenden.

Über den Main-Stream hinaus werden die Gäste aber auch auf ihren eigenen Kanälen unter dem Motto März mit Herz streamen. So veranstaltet der Dhalucard einen 24-Stunden-Stream und Henke will sein großes Twitch-Comeback feiern. Von Sintica soll es zudem eine DJane-Session geben.

Bei anderen Teilnehmern ist das Programm noch etwas offener, da wird eventuell gemeinsam Counter-Strike gezockt oder IRL gestreamt.

Metashi12 selbst streamt zum Auftakt erstmal 3 Tage durch, obwohl er für gewöhnlich freitags eine Stream-Pause einlegt. Auf seinem Plan stehen unter anderem WoW und Elden Ring, wobei er bei jedem Tod in dem Soulslike 5 Euro (2,50 Euro bei Bossen) spenden wird.

Der „März mit Herz 4“ ist also auf einem guten Weg und mit dem starken Line-up an Streamern, die im Laufe des Events auftreten werden, kommt sicher noch einiges zusammen.

