„Hast du eine Sekunde nachgedacht?“ – Twitch-Streamer versucht coolen Flaschen-Trick und es geht furchtbar schief

Der Twitch-Streamer LetsHugo ist dafür bekannt, öfters mal etwas „lost“ zu sein. Aktuell geht ein Clip des Luxemburgers viral, der einen missglückten Bottle-Flip zeigt.

Was war das für eine Aktion? Im Stream vom 18. April 2024 wollte „LetsHugo“ mit dem befreundeten Streamer „Wichtiger“ eine „Bottle Flip“-Challenge veranstalten: Es gewinnt, wer es schafft, seine Flasche öfter so zu werfen, dass sie sich in der Luft dreht und anschließend auf dem Flaschenboden landet.

Probleme gab es jedoch bei der Auswahl der geeigneten Flaschen: Wichtiger merkte an, dass LetsHugo auf Madeira andere Flaschen zur Verfügung hätte, als er in Deutschland. Schließlich muss ja ein fairer Wettbewerb gewährt sein.

Geht das eigentlich auch mit Glasflaschen?

Was ging schief? Nachdem LetsHugo und Wichtiger kurz über die Beschaffenheit der Cola-Flaschen auf Madeira diskutiert hatten, hatte der Luxemburger schließlich den rettenden Einfall: Sonst habe er ja noch Glasflaschen da, ob der Trick damit auch funktioniere?

Ganz im Sinne der Wissenschaft griff LetsHugo kurzentschlossen nach seiner Glasflasche, schraubte sie fest zu und warf sie gekonnt in die Luft. Tatsächlich vollführte die Flasche eine anmutige Drehung – nur, um bei der Landung prompt in unzählige Scherben zu zerspringen.

Während LetsHugo erstmal den Schaden beäugte, stand sein Kumpel ihm mit mitfühlenden Worten zur Seite: „Digga, bist du dumm? Was? Das ist nicht dein Ernst! Hast du eine Sekunde nachgedacht, gerade?“ Dann erkundigte sich Wichtiger aber doch noch, ob es dem Streamer gut gehe.

Auf den Stunt folgt eine chaotische Aufräum-Aktion

Wie ging es weiter? An dieser Stelle endet der Clip. Im Stream ging die Situation aber noch etwas weiter: Man hört, wie Wichtiger sein Lachen bereut, als klar wird, dass LetsHugo sich an den Scherben geschnitten hat.

Gemeinsam mit dem Chat versucht er, den Streamer da irgendwie durch zu coachen: von der Verarztung der Wunde über das Einsammeln der Scherben bis hin zu dem anschließenden Aufräumen. Einen Handfeger hat LetsHugo nicht, also setzt er seinen Staubsauge-Roboter „Jeff“ auf den Tisch, um die kleineren Bruchstücke zu beseitigen.

Nach knapp 40 Minuten kann es dann aber weitergehen. Als LetsHugo sich den Clip gemeinsam mit Wichtiger nochmal anschaut, kann er aber schon über das Ganze lachen.

Das ganze Ausmaß des missglückten Bottle-Flips

Clip geht viral – LetsHugo reagiert genervt

Wie kam das an? Auf dem Twitch-Kanal von LetsHugo ist der missglückte Bottle-Flip gerade der meistgesehene Clip. Der Stream-Ausschnitt verbreitete sich zudem schon in anderen sozialen Netzwerken. Ein Video, das die Reaktion von Papaplatte auf den Clip zeigt, erzielte knapp 28.000 Likes auf TikTok.

Auf X, ehemals Twitter, kam das Video sogar auf 170.000 Aufrufe. In einem Kommentar erklärt LetsHugo, dass er nicht damit gerechnet habe, dass die Flasche gleich so zerspringen würde. Er beharrt zudem darauf, solche Aktionen nicht extra für virale Clips hinzulegen: Immerhin habe er ja extra noch geschaut, ob die Flasche zu sei, damit ja nichts nass wird (via X).

Twitch-Kollege Trymacs dürfte die Aktion mit gemischten Gefühlen aufnehmen: Der Streamer wertet offene Gläser am Arbeitsplatz offenbar als persönlichen Affront und kann sich endlos darüber aufregen. Eine fest verschlossene Flasche scheint da eine klare Verbesserung – solange man den Inhalt nicht trotzdem irgendwie im ganzen Zimmer verteilt:

