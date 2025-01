LoL: Heute startet die neue Season – Welche Änderungen gibt es?

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wann startet die neue Season? Am 08.01.2025 sollte der neue Patch voraussichtlich auf die Live-Server kommen. Das passiert in der Regel abends, zwischen 18 und 20 Uhr.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

League of Legends startet 2025 mit einem neuen Konzept. Wenn man sich die aktuellen Patch Notes von LoL anschaut, dann bemerkt man direkt, dass sich die Benennung geändert hat. Statt 15.1 heißt der neue Patch 25.S1.1, also Season 1 von 2025.

League of Legends startet am 08.01.2025 endlich seine neue Season und beginnt mit einer neuen Struktur. Was euch in der ersten Season von 2025 erwartet, erfahrt ihr bei MeinMMO.

