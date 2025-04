Harmloses Blumenmädchen beendet mit einer einzigen brutalen Aktion ein wichtiges Match in LoL

In League of Legends sind die schönsten Momente im E-Sport, wenn mehrere Champions zusammenarbeiten, um mit einer tollen Kombo ein ganzes Match zu drehen. Wie das aussehen kann, zeigt ein Moment der chinesischen Liga.

Um welches Match geht es? Aktuell findet in der LPL 2025, der chinesischen Profi-Liga von LoL, der Split 2 statt. Am 14.04.2025 fand die Begegnung FunPlus Phoenix (FPX) gegen JD Gaming (JDG) statt. Es wurde ein Best-of-3 gespielt.

Das erste Match gewann FPX mit 21-12-51. Vor allem deren Jungler shad0w konnte mit 7 Kills einiges reißen, auch dem ADC Assum ging es mit 6 Kills ziemlich gut. Im zweiten Match konnte sich JDG den Sieg nach 29 Minuten holen. Sie gewannen 9-6-23. Der ADC Peyz ist keinmal gestorben und konnte sich 4 Kills sichern.

Im dritten und letzten Match war es deutlich knapper. Zum Schluss sah es für FPX gar nicht gut aus, doch eine fantastische Kombo drehte das Spiel und sicherte FPX den Sieg der Begegnung.

Zwei Champions und eine fantastische Kombo drehen das Spiel

Wie lief das dritte Match? Bei Minute 36 konnte sich FPX den Baron sichern. Sie teleportierten sich zurück und starteten eine Offensive. JDG hatte einen leichten Goldnachteil. FPX pushte die Midlane und beim oberen Jungle kam es zu einem Teamfight.

Der Kampf sah aber erst mal gar nicht so gut für FPX aus. Durch die Pokes von Scout als Viktor und die Kontrolle von MISSING als Rakan konnte man sich shad0w schnappen, der durch Guardian Angel noch gerettet wurde. Es sah nicht gut für FPX aus, doch Jwel als Neeko setzte plötzlich seine Ultimate an, flashte in die Gruppe und konnte alle 5 Spieler von JDG erwischen. Assum erkannte die Chance und nutzte seine Miss-Fortune-Ultimate für enormen Schaden.

FPX konnte 3 Spieler erledigen und mit dem Baron-Buff das Spiel beenden. Den Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Neeko ist simpel, hat aber großes Teamfight-Potenzial

Was macht Neeko so gut? Der Clip zeigt, wie stark Neeko in den richtigen Händen sein kann. Sie ist grundsätzlich kein schwieriger Champion, hat aber einige Tools, die sie unglaublich stark machen.

Mit ihrer Q-Fähigkeit kann sie eine Bombe werfen, die doppelt aktiviert wird, wenn sie einen Champion oder Minion tötet.

Ihre W-Fähigkeit gibt ihr bei jedem 3. Auto-Attack passiven magischen Schaden, außerdem kann sie einen Klon aktivieren, um Gegner zu täuschen.

Mit ihrer E-Fähigkeit kann sie mehrere Gegner in einer Reihe festhalten, zudem verursacht das auch Schaden.

Der Star ihres Kits ist aber ihre Ultimate. Sie erschafft ein großes Feld, das nach kurzer Zeit alle in ihrer Reichweite hochwirft und Schaden verursacht.

Durch ihr Kit kann Neeko als Midlaner, aber auch als Support gespielt werden. Vor allem ihre Ultimate ist, richtig eingesetzt, der Star jedes Teamfights, da man dadurch viele Angriffe initiieren kann. Ein gutes Beispiel sah man im letzten Teamfight von FPX gegen JDG.

In der Hintergrundgeschichte von LoL ist Neeko eigentlich eine Vastaya, die sich tarnen kann. Obwohl sie eigentlich recht harmlos ist, kann sie gegen Feinde ihre wahre Macht entfesseln. Das scheint auch im Spiel so zu sein.