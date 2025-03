Riot wollte unbedingt, dass ihr einen schlechten Champion spielt und buffte ihn dafür – Jetzt rudern sie zurück

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

Wie wahrscheinlich ist ein Nerf? Bei einer vergleichsweise hohen Pick-Rate und so guten Win-Rate auf zwei Positionen kann man davon ausgehen, dass Naafiri noch mehr Nerfs erhalten wird. Da der Patch aber erst vor ein paar Tagen erschienen ist, muss man abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Wollt ihr einen einfachen Champion im Jungle spielen, dann solltet ihr aktuell aber auf Naafiri zurückgreifen. Auf Twitch läuft es für LoL aktuell ziemlich gut: LoL ist das Nr. 1 Spiel auf Twitch, opfert sportliche Integrität, damit es so bleibt

Beide Win-Raten sind sehr hoch und sprechen dafür, dass ihr neues Kit ziemlich stark ist. Die aktuellen Statistiken sind auch deshalb so beeindruckend, weil Naafiri kurz nach dem Release des Patches schon generft wurde. Durch einen Hotfix (via League of Legends Wiki ) wurden ihre Basis-AD und ihre Lebensregeneration leicht geschwächt.

Naafiri hat seit dem Release 2023 keine gute Zeit in League of Legends . Die Assassine für Anfänger hatte seit längerem Probleme, wurde kaum gespielt. Mit dem letzten Patch wollte Riot dagegen vorgehen, doch das lief wohl zu gut. Kurz nach dem Patch kam ein Nerf als Hotfix.

