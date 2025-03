Ein Champion aus 2023 ist perfekt für Anfänger, wird jetzt geändert – Soll auf einer anderen Position gespielt werden

Naafiri war in League of Legends 2023 eigentlich eine angenehme Überraschung. Als neuer Champion war sie nicht kompliziert und viele Fans freuten sich über ihr Monster-Design. Nun wird sie aber geändert und wohl in eine andere Position gedrängt.

Wer ist Naafiri? Naafiri erschien im Juli 2023 und war quasi ein Assassine für Anfänger. Anders als andere Assassinen hatte sie keine komplexen Fähigkeiten. Ihre Dashes waren einfach auszuführen und sie konnte viel Schaden verursachen. Obwohl sie zu Release viel gebannt wurde, wurde sie nie zu einem großartig beliebten Champion.

Wenn man sich die Statistiken auf U.GG anschaut, dann sieht man, dass Naafiri aktuell nur auf der Midlane relevant ist. Dort hat sie auf alle Ränge bezogen eine Pick-Rate von 1,8 % und eine Win-Rate von 51,99 %. Im Jungle sieht es deutlich schlechter aus. Dort hat sie eine Pick-Rate von 0,3 % und eine Win-Rate von 47,53 % (Stand: 05.03.2025, 17:41).

Jetzt soll Naafiri aber geändert werden, wie RiotAugust auf x.com beschreibt. Vor allem will man ihre Spielbarkeit im Jungle anpassen und ihr mehr Outplay-Potenzial geben.

Weniger Schaden, dafür mehr Hunde

Was wird geändert? Auf x.com hat RiotAugust bereits gezeigt, wie die Änderungen an Naafiri aussehen werden. Die größte Änderung ist wohl, dass ihre Ultimate und ihre W tauschen. Dafür werden beide Zauber aber angepasst. Gleichzeitig soll der Jungle-Clear besser werden und sie kann mehr Hunde haben als vorher:

Sie bekommt pro Level weniger Leben und Lebensregeneration

Passive: Sie kann statt 3, nun 5 Hunde haben, wenn sie Level 15 erreicht, dafür schwächt man aber den Lebenszuwachs und den Schaden ab. Um im Jungle zu bestehen, verursachen die Hunde jetzt mehr Schaden (155 %) an Monstern

Insgesamt wird der Schaden von Naafiri reduziert und sie erhält einige Verbesserungen für den Jungle. Durch die Änderungen könnte sich ihr alles oder nichts -Spielstil ändern.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit reagierte die Community auf die Änderungen:

Der User wheels-of-confusion (via Reddit) sieht Naafiri mit den Änderungen möglicherweise als Bruiser: Ich frage mich allerdings, ob sie mit einem Bruiser-Build broken sein wird. Das ganze Kit sieht jetzt viel mehr auf Scharmützel und mehr anhaltende Kämpfe ausgerichtet.

Der User woofwoofpack (via Reddit) vergleicht sie mit einem anderen Champion: R und W vertauscht, R kann nicht geblockt werden und W gibt etwas Lebensdauer. Also ist sie jetzt Nocturne.

NA-45 (via Reddit) gefallen die Änderungen gar nicht: Als jemand, der tatsächlich Naafiri spielt, sehen diese [Änderungen] ziemlich schlecht aus. Ich weiß, dass ich in einer winzigen Minderheit bin, aber ich mag ihr aktuelles Kit

Wann erscheint das Update? Das Naafiri-Update soll bald auf dem PBE, dem Testserver von LoL, erscheinen. Voraussichtlich sollte das Update von Naafiri dann mit Patch 25.06 am 19. März 2025 erscheinen. Da die Änderungen auf dem PBE erst getestet werden, können sich einige Aspekte des Updates zum vollen Release noch ändern. Eine Neuerung aus 2025 gefällt vor allem einigen Profis in LoL: Profis aus Europa loben neues Format in LoL: Es ist die Zukunft des E-Sports