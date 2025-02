26 Jahre altes Buch erklärt, warum ihr in Baldur’s Gate 3 starken Loot in alten Kisten findet

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie geht es mit dem Fearless Draft weiter? Im Spring Split wird der Fearless Draft nicht zurückkehren. Ob er danach wiederkommt oder in bestimmten Turnieren genutzt wird, ist bisher unbekannt, aber wohl unwahrscheinlich. Wie findet ihr den Fearless Draft? Mögt ihr das neue Format oder ist es euch egal? Schreibt es uns in die Kommentare. Riot will im nächsten Patch eine kontroverse Meta angehen: Eine Strategie dominiert den E-Sport in LoL seit Monaten, jetzt schwächt Riot sie stark ab

Fans sind beeindruckt von der Leistung eines 26-Jährigen in LoL in einem wichtigem Match gegen deutschen Twitch-Streamer

Was sagen die Spieler? Dot Esport konnte in einem exklusiven Interview mit mehreren Coaches und Spielern der LEC sprechen und alle sprachen sich positiv über den Fearless Draft aus, der laut ihnen nicht nur für die Fans unterhaltsamer ist, sondern auch für die Szene dynamischer.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Bei einem Fearless Draft (Global Ban-Pick) darf jedes Team jeden Champion nur einmal spielen. Gewinnt ein Team 3-0, hat das Team 15 verschiedene Helden genutzt. Geht eine Partie bis in die 5 Runde, hat das Team sogar 25 verschiedene Champs gespielten. Das erfordert, dass jeder Spieler mindestens 5-7 Helden meistern muss. In einem normalen Format wäre es, bei gleichbleibenden Banns, möglich, dass ein Spieler nur einen einzigen Helden beherrschen muss oder vielleicht drei, vier.

Was ist der Fearless Draft? Der Fearless Draft sorgt dafür, dass Champions in einem Best-of-3 oder Best-of-5 nur einmal gespielt werden können. Das soll dafür sorgen, dass die Matches für Zuschauer spannender werden, weil es bei der Auswahl mehr Variationen und Strategien gibt.

Mit dem Fearless Draft hat die E-Sport-Szene in League of Legends ein neues Format erhalten, das die Matches für Zuschauer und Spieler spannender machen soll. Bei der nächsten Saison soll das Format aber wieder verschwinden. Doch LoL-Profis und Coaches aus Europa finden, das Format sollte für immer bleiben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to