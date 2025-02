Fnatic holt deutschen Coach für LoL, den 2 Jahre lang kein Team mehr wollte – Fans lästern, jetzt ist er der Retter

Der deutsche Trainer Fabian „GrabbZ“ Lohmann (30) galt jahrelang als extrem erfolgreich in League of Legends. Während seiner Zeit bei G2 holte er Titel um Titel. Dennoch fiel er in Ungnade und war 2023 und 2024 ohne Team. Eine schwere Zeit für ihn, wie er jetzt sagt. 2025 bekam er eine Chance beim kriselnden Team Fnatic: Die Fans lästerten erst über die Verpflichtung. Aber für Grabbz läuft es exzellent.

Das war die Hochzeit von GrabbZ: Seine beste Zeit hatte GrabbZ bei G2 Esports zwischen 2018 und 2020: G2 war in der 2019er-Ausgabe mit Perkz, Jankos und Caps das beste Team, das der Westen je ins Rennen schickte. 2019 gewann Grabbz das MSI 2019, den Spring und Summer Split in der LEC und wurde Zweiter bei den Worlds.

Doch für den Coach, der lange als „bester Coach im Westen galt“, war es 2021 bei G2 vorbei: Das war das Jahr, als man Perkz durch Rekkles ersetzte, und nicht gut performte. Jahre später hieß es vom CEO, Rekkles sei ein furchtbarer Teamkamerad gewesen.

GrabbZ trainierte 2022 dann Team BDS, blieb dort aber nur ein Jahr. Team BDS hatte ein schwaches Jahr wurde Vorletzter im Frühling, Letzter im Sommer-Split 2022. Dann fand GrabbZ, obwohl er vorher bei G2 so viele Titel gewonnen hatte, einfach kein Team.

Deutscher Star-Coach war 2 Jahre ohne Team, machte harte Zeit durch

Wie ging es GrabbZ während der Zeit ohne Team? In einem aktuellen Interview (via YouTube) spricht GrabbZ über die Zeit, als er kein Team trainierte:

Ich will ein Team trainieren. Ich will in der Szene sein, das macht mir Freude. Jeder hat eine Leidenschaft in seinem Leben und wenn man das verliert, dann fühlt es sich irgendwie zwecklos an, morgens aufzustehen. Ich will nicht sagen, dass ich depressiv war, weil Depression so ein ernstes Thema ist, ich weiß nicht, ob die Diagnose auf mich zutrifft – aber ich hatte 2024 Phasen, wo ich echt wenig Motivation hatte.

GrabbZ sagt, die Manager dachten, er hätte ganz aufgehört und wäre im Ruhestand, weil er nicht mehr zu sehen war. Deshalb begann er zu streamen und veröffentliche Content, aber das habe ihm gar nichts gegeben. Daher sei er jetzt dankbar, dass Fnatic ihm eine Chance gegeben hat.

Fans zweifeln am Coach, als Fnatic ihn verpflichtet

Wie war das, als Fnatic ihn geholt hat? Vor etwa 3 Monaten wurde bekannt, dass Fnatic, das aus einer durchwachsenen Saison kam, GrabbZ als neuen Headcoach verpflichtet hat. Den Spring Split hatte Fnatic zwar als erstes abgeschlossen, war dann in den Playoffs aber an G2 im Finale gescheitert. Doch Sommer und Winter liefen für Fnatic nur mittelmäßig.

Mit dem deutschen ADC Upset und dem Supporter Mikxy hatte Fnatic zusätzlich eine neue Botlane geholt: Upset kam auch aus einer schwierigen Situation. Mikyx war grade bei G2 aussortiert worden, nachdem man ihn und den Jungler für das schlechte Abschneiden von G2 bei den Worlds verantwortlich gemacht hatte.

Die Kommentare zur Verpflichtung von GrabbZ waren auf reddit durchwachsen. Nutzer sagten:

Das Team spielt entweder 9-0 oder 0-9

GrabbZ könne den Midlaner Humanoid nicht in den Griff bekommen. Der habe keine Druckmittel, um mit dem schwierigen Spieler umzugehen

GrabbZ habe keine gute Bilanz, wenn man G2 2018-2020 ausklammert, hieß es

Ein anderer sagt: Es würde sich nichts ändern. Dieses verkorkste Team könne nicht mal Kkoma retten, der Star-Coach von T1

Fans verstehen nicht, wie man je an GrabbZ zweifeln konnte

Wie lief es dann wirklich? GrabbZ und das vermeintliche „Loser-Roster“ haben den Winter Split 2025 in der LEC dominiert. Sie haben nur das Auftakt-Spiel verloren und dann 8 Spiele in Folge gewonnen. Mit 8-1 haben sie die reguläre Saison auf Platz 1 abgeschlossen.

In den Kommentaren auf reddit heißt es jetzt:

Es sei irre, wie ein paar Memes es geschafft haben, den erfolgreichsten Coach im Westen aller Zeiten als jemanden hinzustellen, der nur Gehaltsschecks stiehlt.

Es sei klar zu sehen, dass er’s immer noch drauf habe.

GrabbZ sei der ideale Coach, um ein Team zu managen, bei dem Spieler „große Egos“ haben und sie unter Kontrolle zu halten.

Karriere von GrabbZ hat starke Parallele zur Karriere von Upset

Das steckt dahinter: Es ist bemerkenswert, dass ein Coach in LoL, der über Jahre erfolgreich war, nur zwei schwächere Jahre bei Teams braucht, die einen dysfunktionalen Kader haben, um dann 2 Jahre zu Hause zu sitzen. Das zeigt, dass in LoL die Umstände viel ausmachen, als wie kompetent ein Spieler oder ein Coach wahrgenommen werden:

Bei G2 stimmte nach dem Weggang von Perkz und der Verpflichtung des schwedischen Star-Spielers Rekkles offensichtlich gar nichts mehr.

Sein nächstes Team, Team BDS, hatte offenbar auch intern große Probleme mit jungen Spielern. Da spielte Adam, der als Riesen-Talent galt, aber schon bei Fnatic für viel Unfrieden gesorgt hat

Parallel zu GrabbZ hat auch sein jetziger ADC Upset furchtbare 2 Jahre hinter sich. Wie bei GrabbZ begann die Leidenszeit von Upset damit, dass man Rekkles in sein Team holte.

GrabbZ und Upset sind mit Broken Blade und Kaiser zusammen die besten Deutschen in LoL. Es ist eine seltsame Entwicklung, dass 2 so erfolgreiche E-Sportler gleich unglückliche Jahre hatten und dann zusammen so erfolgreich sind 25-Jähriger galt jahrelang als bester Deutscher in LoL, dann warf ihn Fnatic raus, jetzt ist er zurück