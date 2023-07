LoL: Ehemaliger E-Sport-Chef kritisiert den Profi Rekkles: „Ist in der zweiten Liga gelandet, wie er es verdient hat“

Carlos „ocelote“ Rodríguez Santiago ist ein ehemaliger LoL-Profi und war von 2015 bis 2022 der Team-Chef von G2 Esports. Unter seiner Führung spielte auch Rekkles bei dem Team. Doch nach nur einem Jahr trennten sich die Wege. Nun hat sich ocelote in einem Interview zu der Situation damals geäußert und lässt kein gutes Haar an seinem ehemaligen Spieler. Doch auch er selbst ist umstritten.

Wie lief es für Rekkles bei G2 Esports?

Carl Martin Erik „Rekkles“ Larsson spielte von 2015 bis Ende 2020 für Fnatic als AD-Carry und das sehr erfolgreich. Er wurde als einer der besten Botlaner der Welt gehandelt.

Direkt in der Debüt-Saison erreichte das Team bei den Worlds den 3/4. Platz. Es folgten der Einzug ins Viertelfinale im Jahr 2017, der zweite Platz 2018 und erneut der Einzug ins Viertelfinale 2019 und 2020. Auch etliche nationale Titel konnte Fnatic in diesem Zeitraum einstreichen.

2020 ging er zu Fnatics Dauer-Rivalen G2, konnte das Team aber nicht zum Sieg führen. Nach einem Jahr trennten sich die Wege wieder. Der Wechsel gilt heute als das größte Missverständnis in der europäischen LoL-Szene.

Rekkless wechselte 2021 überraschend zu Karmine Corp, einem Team in der französischen Liga, sowas wie der zweiten Liga. Genau darauf spielt auch ocelote in seinem Interview an.

Nach einem gescheiterten Comeback als ADC bei Fnatic ist Rekkles derzeit als Supporter eingetragen, allerdings nur auf der Ersatzbank des Teams.

Was ist jetzt passiert? In einem Interview mit dem E-Sport-Journalisten Thorin (via YouTube) teilt der ehemalige Chef von G2 Esports verschiedene Anekdoten, etwa zu seinen Spielern Caps und Perkz oder den Weltmeisterschaften.

Dabei kommen die beiden auch auf Rekkles zu sprechen.

„Er ist in vielen Fällen das schlechteste Teammitglied, das man haben kann“

Was sagt ocelote genau? Er kritisiert vor allem die Teamfähigkeit von Rekkles. Jeder Spieler, der ein ungefähres Bild von einem funktionierenden Team habe, würde mit dem Profi nicht zurechtkommen.

So soll sich der Profi über Anweisungen aus dem Management hinweggesetzt und nur einen geringen Champion-Pool besessen haben. In Scrims soll er sein Mikrofon gemutet und einfach einen Champion nach seinen Wünschen gewählt haben. Das machte es schwierig, mit ihm zu arbeiten.

Er ist in vielen Fällen der schlechteste Mannschaftskamerad, den man in einem Team haben kann. Natürlich ist er der beste Mann, den man haben kann, wenn es darauf ankommt und er gefeedet ist [Anmerkung: viel Gold besitzt und so anderen voraus ist].

Der ehemalige Team-Chef gesteht auch ein, dass er schon vor der Verpflichtung wusste, dass es sehr wahrscheinlich nicht klappen würde.

Als ich ihn bekommen konnte, dachte ich: ‘Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ist hoch. Die Wahrscheinlichkeit eines unglaublichen Erfolgs ist aber nicht null.’

Was kritisiert ocelote am Wechsel? Nachdem die Saison nicht gut verlaufen war, war eine Trennung zwischen dem Team und Rekkles unvermeidlich. Doch auch hier soll es Probleme gegeben haben.

Thorin berichtet, dass Rekkles selbst gesagt habe, dass er verhindern möchte, dass G2 Esports noch Gewinn aus diesem Transfer schlägt. Er soll selbst versucht haben, seinen Marktwert zu verringern. G2 hingegen wollte den Profi nicht an einen Konkurrenten aus der LEC verkaufen. So endete Rekkles dann in der zweiten französischen Liga.

Er hat sich selbst in den Fuß geschossen. Ich glaube, dass gute Dinge guten Menschen passieren und schlechte Dinge schlechten Menschen. Natürlich gibt es Einzelfälle, aber bei Rekkles war das nicht der Fall. Er ist in der zweiten Liga gelandet, wie er es verdient hat.

ocelote wird stark kritisiert, gilt als heißblütig und konfliktfreudig

Wer kritisiert Rekkles? ocelote war bis 2022 Teamchef von G2 Esports, musste dann aber gehen. Zum Verhängnis wurde ihm ein Video auf Twitter, in dem er mit Andrew Tate feierte.

Der frühere Kickboxer Andrew Tate ist zu einer der berüchtigten Figuren im Internet geworden, vor allem wegen seiner Ansichten und seines Verhaltens gegenüber Frauen. Das wird von vielen als frauenfeindlich angesehen.

G2 Esports verkündete daraufhin, dass man „keine Form der Misogynie“ unterstütze und ocelote verließ das Team.

Doch schon zu seinen Zeiten als Teamchef hatte er sich einige Ausraster erlaubt. Er nannte andere LoL-Teams geizig und bezeichnete den Twitch-Streamer Nickmercs als “Degenerierten mit fragilem Ego”.