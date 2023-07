LoL: 17-Jähriger übernimmt den schwersten E-Sports-Job der Welt, fängt schon mal richtig mies an

Faker ist eine absolute Legende in League of Legends. Doch nun hat sich der Profi an der Hand verletzt. Der erst 17 Jahre alte Yoon “Poby” Sung-won hat ihn vorübergehend ersetzt. In seinem ersten Match als Profi musste er gegen einen direkten Konkurrenten im Rennen um die Playoffs ran und hatte es schwer.

Was passiert da bei T1?

Lee “Faker” Sang-hyeok ist eine absolute Legende. Seit 2013 spielt er für das Team T1, wurde dreimal Weltmeister, gewann das Mid-Season-Invitational und holte etliche Ligatitel.

Doch derzeit kämpft der Profi mit einer Handverletzung. Diese ist anscheinend so gravierend, dass er vorübergehend aussetzen muss (via Twitter).

Sein Ersatz kommt aus den eigenen Reihen, dem Challenger-Team von T1. Poby ist dort jedoch kein Stammspieler in der Midlane, sondern hat nur zwei Matches im Summer Split bestritten. Eins davon haben sie gewonnen, eins verloren.

Poby musste also als eher unerfahrener Spieler direkt in die Fußstapfen von Faker treten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Sommer-Saison bisher nicht ideal für T1 läuft. Wurden sie im Frühling noch Erster mit 17 Siegen und nur einer Niederlage, standen sie vor dem Match mit 6:2 nur auf Platz 3.

Poby ist ein großes Talent, doch der Druck war zu groß

Wie lief das Game für Poby? Zu Beginn schlug er sich in der Midlane gut, konnte sogar eine Führung in den Minion-Kills erspielen. Allerdings lief es auf den Sidelanes durchwachsen und DRX ging zwischenzeitlich mit 8:0 Kills in Führung. Poby sicherte sich zwar in einem Teamkampf den ersten Kill für T1, starb dann aber im Anschluss selbst.

Das ganze Team wirkte instabil und unkoordiniert. Möglicherweise fehlten die Calls und das Roaming-Potential von Faker.

Auch das Match 2 begann vielversprechend mit einem First Blood für T1 und einem CS-Lead für Poby. Nach einem verlorenen Teamkampf in der Mitte verlor T1 jedoch die Kontrolle. Am Ende gewann die Serie mit 2:0 und Poby beendete das zweite Match auf Annie mit 0 Kills und 4 Toden.

Wie geht es jetzt weiter? T1 muss am Samstag gegen den Erstplatzierten Gen.G ran. Die haben im Summer Split noch kein einziges Match verloren. Derzeit ist unklar, ob Faker wieder spielen kann oder Poby nochmal eingesetzt wird. Ein Statement dazu wird morgen erwartet.

T1 konnte trotz der Niederlage den dritten Platz verteidigen, doch es wird enger. Mit einer weiteren Niederlage könnten sie auf Platz 5 abrutschen und dort die “Hinrunde” beenden. Für die Qualifikation für die Playoffs müssen sie mindestens Platz 6 erreichen.

Die “Rückrunde” startet dann am 14. Juli. Da muss T1 gegen NongShim REDFORCE ran, dem aktuell Tabellenletzten.

Wie sieht die Zukunft von Poby aus? Poby gilt als großes Talent und wird von einigen als der langfristige Nachfolger von Faker gehandelt. Das Potential konnte er bei seinem ersten Auftritt in der LCK nicht abrufen.

Doch er wird sicherlich die Chance haben, sich in der zweiten Mannschaft zu beweisen.

Allerdings steht das T1 Academy Team derzeit auf dem letzten Platz der Challenger-Liga. Dort ist aktuell der 21-jährige Lee “Nice” Chan-hyeok als Midlaner gesetzt. Diesen könnte Poby vielleicht in den kommenden Monaten verdrängen.

