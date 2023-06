LoL: 20-Jähriger wird als bester, junger Spieler Chinas geehrt – Ruiniert sich die Karriere mit Flames und Frauen

Bei League of Legends galt der 20-jährige Hu „Leave“ Hong-Chao als Ausnahme-Talent mit extrem guten Fähigkeiten an Maus und Tastatur. Er wurde im April 2023 „Rookie der Saison“ der LPL und spielte für EDward Gaming, eines der stärksten LoL-Teams in China als ADC. Doch nur ein paar Wochen später liegt seine Karriere in Trümmern: Der Stammplatz ist weg, der Ruf ruiniert und er wird öffentlich gedemütigt.

Das war die Erfolgsgeschichte von Leave bis vor 2 Monaten:

EDward Gaming hatte 2 Jahre lang mit Viper einen herausragenden ADC, aber den zog es – angeblich der Liebe wegen – zurück nach Südkorea. Ihn ersetzte im Dezember 2022 der junge Leave, der sich in der Nachwuchs-Liga mit starken Leistungen und zwei Penta-Kills einen Namen gemacht hatte.

Leave absolvierte im Spring Split 2023 39 Spiele für sein Team, erzielte dabei eine ordentliche KDA von 3.9. Zudem lag der 20-Jährige bei den getöteten Monstern pro Minute an der Spitze der LPL zusammen mit Superstar Ruler. Auch beim Schaden pro Minute stand der 20-Jährige statistisch sehr gut da.

Noch am 6. April kürte die LPL Leave zum „Rookie des Splits“. Er wurde für seine „außergewöhnlich starke Leistung gefeiert´(via twitter)“

Frauen? Ihm würde sowas nie passieren, es gilt: So lange Faker keine Freundin hat, hab ich auch keine:

Berühmtes Vorbild rät: Vergiss Frauen, spiel erstmal LoL und werd reich

Wie wurde er gesehen? Obwohl Leave ein so großes Talent ist, wurde schon früh seine Einstellung kritisiert. So heißt es auf reddit, der beste ADC aller Zeiten, Uzi, habe in einem Stream über Leave gesagt: Der Junge solle sich statt auf Mädchen lieber auf seine Karriere konzentrieren. Auf diese Art solle Leave erstmal reich werden. Dann habe er früh fürs Leben ausgesorgt.

Wenigstens für 3 Jahre soll er das mit den Frauen lassen, riet der Altvordere.

Mit solchen Plays machte Leave von sich reden:

Uzi zeigte sich aber ansonsten begeistert von Leave.

Der Experte lobte dessen Mechanik, also seine Fähigkeiten an Maus und Tastatur, und seinen Spielstil. Und Uzi weiß, wovon er spricht, er gilt als mechanisch bester ADC aller Zeiten.

Spieler hatte mehrere falsche Accounts, die ihm nun die Karriere kosten

Das wurde ihm zum Verhängnis: Über die sozialen Medien in China (Weibo, Hupo und Teitba) wurde bekannt, dass Leave mehrere sogenannte „Burner“-Accounts in den sozialen Medien verwendet. Er postete also unter verschiedenen Namen mit Wegwerf-Accounts, in der Hoffnung anonym zu bleiben.

Das war einigen findingen Internet-Detektiven aufgefallen, die ihre Funde sofort auf Twitter teilten (via twitter).

Der Spieler soll mit diesen Accounts:

sich selbst verteidigt haben

Kritik an Teammitgliedern geäußert haben

Prostituierte kontaktiert haben

Ein “Burner”-Account ist sowas wie ein Wegwerf-Handy. Sie werden gerade von prominenten Personen benutzt, um Dinge zu sagen, für die sie Ärger bekämen, wenn sie es öffentlich sagen würden. So ist bekannt, dass Basketball-Star Kevin Durant mit einem Burner-Acount postete und ehemalige Teams heruntermachte. Das fiel auf, als er seine Twitter-Accounts verwechselte (via twitter ).

Die Debatte um Leave spitzte sich zu, als Leave am 7. Juni in einem wichtigen Match gegen einen direkten Konkurrenten die Heldin „Nilah“ wählte, ein Pick, den fast 300 Tage lang niemand gewählt hatte. Vorher hatte er bereits 2 Partien mit Jinx verloren.

Mit Nilah sah Leave dann aber gar kein Land mehr und ging 2-8-6 unter.

Am Ende des Matches wusste man, dass Leave über die Zweit-Accounts Kontakt zu „Frauen von zweifelhafter moralischer Festigkeit“ gesucht hatte, wie die Seite „Tear of the Goddess“ formuliert. Zudem habe er mit einem Burner-Account seinen eigenen Teamkameraden, den Jungler Jiejie, für dessen Leistung scharf kritisiert.

Laut der Seite ist Prostitution in China zwar nominell illegal und es drohten auch schwere Strafen, aber in der Praxis sei es schwer, Prostituierten und Freiern eine Schuld nachzuweisen, außer sie würden auf frischer Tat erwischt.

Schwerwiegender als der „Prostitutions-Skandal“ scheint für viele Fans zu sein, dass Leave anonym seinen eigenen Mitspieler angegriffen hat.

Uzi wird Leave offenbar ersetzen.

Spieler verliert Stammplatz und wird durch Idol ersetzt

Das ist jetzt die Konsequenz: Für EDward Gaming begann der Summer Split übel. Mit 1-3 steht man auf Platz 12 und hat nach 4 Begegnungen schon so viele Games verloren, wie im ganzen Sommer.

Leave hat seinen Stammplatz bei EDG verloren – statt ihm spielte am Wochenende nun der vorherige Academy-Botlaner „Thesnake.“

Außerdem hat EDG mittlerweile Uzi aus der Rente zurückgeholt, genau den Streamer, der Leave empfohlen hatte, doch 3 Jahre die Finger von Frauen zu lassen und sich auf seine Karriere zu konzentrieren. Vielleicht hätte er doch auf Uzi hören sollen:

