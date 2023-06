LoL: Der beste ADC aller Zeiten war mit 23 körperlich kaputt – Plant mit 26 angeblich seine Rückkehr als Profi

Der chinesische Spieler Jian „Uzi“ Zi-Hao gilt als der beste ADC, den League of Legends je gesehen hat. Doch schon mit 23 Jahren musste Uzi seine Profi-Karriere in LoL beenden, der Körper machte nicht mehr mit. Mit 26 plant er jetzt seine Rückkehr für Edward Gaming, wie Gerüchte sagen. Es wäre sein zweiter Versuch für ein Comeback.

Warum musste Uzi seine Karriere so früh beenden?

Uzi fing mit 15 an, professionell LoL zu spielen. Er kam direkt aus der Solo-Queue zu Royal Never Give Up und spielte mit dem Team bis in den Mai 2020 hinein

Uzi war für seine „mechanische Brillanz“ bekannt – er klickte schneller und besser als jeder andere ADC. Seine Reaktionszeit war fantastisch.

Aber sein Lebenswandel setzte ihm offenbar zu. Mit 23 bestätigten ihm Ärzte, er habe die Arme eines 50-Jährigen. Außerdem litt er unter Diabetes.

Uzi beendete seine Karriere im 2020, mit 23 Jahren.

Das ist jetzt der Stand: Wie aus China berichtet und von dem CEO des Teams WE bestätigt wird, verhandelt Uzi gerade über seine Rückkehr in die chinesische Profi-Liga LPL zum Team EDward Gaming, das Team wurde in der Spring Season 2023 noch Zweiter in der LPL. Scheiterte aber in den Playoffs er LPL und wurde daher nur dritter.

Bei EDward Gaming steht ADC Leaver in der Kritik, nachdem er zuletzt enttäuscht hatte. EDWard Gaming hat mit „THeSnake“ schon einen Academy-Spieler hochgezogen.

Uzi könnte schon am Samstag auf den aktuell besten ADC der Welt treffen

Wenn der Deal wirklich klappt und Uzi in die Startaufstellung kommt, wäre sein erstes Spiel vermutlich gegen Park „Ruler“ Jae-hyuk, den aktuell besten ADC-Spieler der Welt, der mit JDG Gaming gerade das Turnier „MSI 2023“ gewonnen hat. Das erste Spiel wäre am Samstag, dem 10. Juni.

Bei EDG würde Uzi mit dem starken Supporter Meiko zusammenspielen.

Klappt das denn? Man weiß es nicht. Uzi ist vor einigen bereits Jahr zurückkehrt, konnte sich aber nicht festsetzen, sondern scheiterte an jüngeren Spielern und seiner eigenen Gesundheit. Er machte letztlich dann nur 9 Spiele für sein neues Team und zog sich zurück, um zu streamen.

Mit 26 ist Uzi eigentlich schon zu alt für einen Lol-Profi, nur wenige spielen in dieses hinein und noch weniger kommen erfolgreich nach einer Karriere-Pause zurück. Dem US-Star Bjergsen ist ein Comeback etwa nicht vollends gelungen:

