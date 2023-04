LoL: Legende will’s allen zeigen, kommt nach Rücktritt zurück – Aber nichts klappt, nun hört Bjergsen mit 27 endgültig auf

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Es ist schade für Bjergsen. Man hat gemerkt, er wollte nicht ausgerechnet mit dem 0-6 bei der WM 2020 aufhören. Aber letztlich hat er es nicht mal geschafft, sich einen Platz auf der internationalen Bühne zu erspielen. So bleibt wohl dieser Teil einer sonst so traumhaften Karriere endgültig unerfüllt.

Nach seinem Comeback waren die Teams von Bjergsen dann auch national nicht mehr die ganz große Kraft: Das wirkte dann schon alles sehr zusammengekauft. Seine Teams konnten zwar in der regulären Saison überzeugen, zerbröckelten aber unter Druck der Playoffs. Wenn auch Bjergsen selbst in den letzten Jahren noch stark spielte.

Ich möchte gerne herausfinden, was meine Identität ist, wenn meine ganze Zeit nicht mit League of Legends verbunden ist.

Laut Bjergsen sei LoL mit den vielen Champions so komplex, dass es viel Zeit und Aufwand bedarf, um an der Spitze zu bleiben. Lange Zeit habe er diesen Aufwand betrieben. Das war auch der Schlüssel zu seinem Erfolg. Jetzt spüre er aber nicht mehr dieses Feuer, nachdem er sein halbes Leben LoL gespielt habe.

Was war der Haken? Auch wenn Bjergsen mit TSM in den USA der dominante Spieler war, und die Fans den Boden küssten, auf dem er schritt, konnte er international nie überzeugen. Bei den Worlds flog er regelmäßig früh raus. Die Konkurrenz aus China und Südkorea war schon immer zwei, drei Klassen besser als die Teams, in denen Bjergsen spielte.

Der Däne Søren „Bjergsen“ Bjerg gilt als der beliebteste und bedeutendste Spieler im US-amerikanischen League of Legends . Er ist untrennbar mit dem Namen TSM verbunden. Bjergsen hatte seine Karriere eigentlich 2020 beendet, dann ein Jahr als Coach in LoL gearbeitet, kam aber 2021 noch mal zurück, um als Profi-Spieler zu glänzen. Doch das ging schief. Jetzt beendet er seine Karriere mit 27.

