LoL: „Außer dem Spiel ist da nicht viel in meinem Leben“, sagt ein Star-Spieler und beginnt, auf Twitch zu weinen

Der Schwede Martin „Rekkles“ Larrson (26) hat sein Leben dem E-Sport von League of Legends gewidmet, hat eine glänzende Karriere hinter sich und gilt als einer der besten Spieler, die Europa je hervorgebracht hat. In einem Twitch-Stream wählte er Runen für Senna aus, sprach über ein mögliches Karriere-Ende, sein Leben und da brach es aus ihm heraus.

Das ist Rekkles:

Der Schwede begann seine Profi-Karriere in der Season 2 von LoL, vor 11 Jahren. Er hat das Wachstum von League of Legends von den bescheidenen Anfängen bis zum heutigen E-Sport-Titan voll mitgemacht.

Auch Rekkles ist in der Zeit gewachsen: Er gilt heute als einer der bekanntesten LoL-Spieler in Europa: Der 26-Jährige hat 600.000 Follower auf Twitter, mehr als 1 Million folgen ihm auf Twitch, sein Vermögen wird auf rund 5 Millionen $ geschätzt. Der Mann ist mit 26 Jahren ein Star.

Doch sportlich läuft es seit einigen Jahren nicht mehr rund: Mit 26 Jahren ist Rekkles einer der ältesten Profis in LoL, hat schwere Jahre hinter sich. Vor allem die letzte Saison lief desaströs bei seiner alten Liebe Fnatic.

LoL: Fnatic veröffentlicht intimes Video zur Albtraum-Season – Ein Horror-Film, der immer schlimmer wird

Vorm Start eines Matches kommen Rekkles die Tränen

Das sagte er jetzt in einem Twitch-Stream: Wenn Rekkles nicht als Profi spielt, zeigt er auf Twitch gerne seine Spiele in der Solo-Queue. Zuletzt streamte er am 28. Februar vor mehr als 8.000 Zuschauern.

Zweieinhalb Stunden war er auf Sendung und suchte Runen für die Heldin Senna aus, als er plötzlich einen sentimentalen Moment erwischte.

Er denkt über die letzte Saison nach, als er schwach spielte und die Gefahr bestand, durch den jüngeren Deutschen Upset ersetzt zu werden. Das hätte, sagt Rekkles, wohl sein Karriere-Ende bedeutet.

An der Stelle merkt man, wie es in ihm arbeitet, man hört ihn schluchzen. Plötzlich, als die Charaktere eingeloggt sind, bricht es aus ihm heraus:

„Eine große Erkenntnis, die ich hatte, ist es, dass mein Leben … also … ich hab nicht das Gefühl, dass da viel los ist außer – Entschuldigt.“

Rekkles kämpft mit sich, hält eine Hand über die Augen, fängt dann an zu weinen, als das Spiel beginnt, und versucht sich zu sammeln. Das sei ganz schön viel, sagt er den Zuschauern.

Die Zuschauer schreiben in den Chat: „Es ist alles gut Mann“ – „Es ist alles okay“ – „Wir lieben dich Rekkles“ – „Wir stehen dir bei, egal, was ist.“ – „Wir sind für dich da.“

Aber Rekkles hat sich schon im Stuhl weggedreht, braucht einen Moment, um sich zu sammeln.

Rekkles sagt, das wollte er nicht. Er versteht auch gar nicht, wie das passiert ist, während er sich wieder dem Spiel zuwendet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Wie ging das weiter? Rekkles spielt schweigend sein Match runter, verteidigt mit Senna den Turm auf der Botlane. Als er das erste Mal, nach fünf, sechs Minuten, zurück in die Basis portet, um Items zu kaufen, steht er kurz vom Stuhl auf und als er zurückkommt, ist er offenbar bereit, das Gespräch weiterzuführen:

„Sorry, das kam jetzt, weil ich angefangen habe, darüber zu reden. Ich hab begriffen, dass ich in meinem Leben nicht viel habe außer zu spielen. Wenn das nicht klappt, ist es einfach hart, glaube ich. Gerade während der letzten Saison war es schwierig, stark zu bleiben. Aber es ist okay. Ich kann jetzt eh nichts daran ändern.

Der Schwede spielt dann eine gute Partie mit Senna, aber sein Team ist schwächer, sie verlieren das Match. Der ADC ist offenbar schuld.

Es ist selten, dass LoL-Profis so einen Einblick in ihr Innenleben geben. Was in Faker vorgeht, weiß wohl nur er selbst:

Ein einziges Mal geht er während des Streams noch auf das Thema ein. Er sagt später, es habe ihn nach dem Winter einfach hart getroffen. Es war ein Gefühl des Verlusts, zu sehen, wie seine Karriere enden könnte. Das sei schräg oder vielleicht auch nicht, vielleicht sei es nur eine neue Erfahrung. Er habe versucht daran zu arbeiten, als er Zeit in seiner Heimat, in Schweden, verbracht hat.

„Ich hab versucht, ein Leben jenseits des Spiels aufzubauen, aber ich kam nicht sehr weit.“

Wie schnell so eine Karriere auch für die Weltbesten in LoL zu Ende gehen kann, hat man immer wieder gesehen:

Einer der besten LoL-Spieler aller Zeiten hört auf – Gesundheit kaputt mit 23