LoL: Der legendäre Rekkles zitterte, von Deutschem ersetzt zu werden – Fnatic erlöst ihn, lässt Upset ziehen

Das passierte unmittelbar danach: Nachdem Rekkles in einem Stream seine Bedenken ausgesprochen hatte, wie das so sei, Upset im Nacken zu fühlen, löste sich die Situation auf.

Rekkles erklärte, es war ohnehin eine seltsame Situation, dass Upset auf der Bank sitzt, weil der einfach so „fucking good“, so verdammt gut ist.

Das sagte Rekkles nun: Der Schwede Rekkles machte zuletzt in einem Twitch-Stream klar, dass die Situation mit Upset so für ihn nicht funktioniert:

Bei League of Legends gab es beim europäischen Team Fnatic eine skurrile Situation. Man hatte zwei Weltklasse-ADCs in der Mannschaft, spielte aber eine furchtbare Saison. Für den Schweden, Martin „Rekkles“ Larsson, ein unhaltbarer Zustand: Er hatte Angst, von dem deutschen Upset ersetzt zu werden, wenn er mal schwächelte. Nun löst Fnatic die Situation auf: Upset wird offenbar zu Team Vitality wechseln.

