LoL: Außenseiter aus Deutschland schaltet die Favoriten um Super-Star Perkz aus

Die Gruppenphase der europäischen League of Legends Liga (LEC) ist vorbei. Im letzten Spiel trat das Favoriten-Team Team Vitality, um Spieler Luka “Perkz” Perković, gegen das deutsche Team SK Gaming an. Bislang konnten die deutschen nicht überzeugen, doch gegen die Stars zeigten sie, was sie können.

Wie verliefen die Games? Der Spieltag zwischen Team Vitality (VIT) und SK Gaming (SK) wurde im Best-of-3 Format ausgetragen. Das bedeutet, das erste Team mit zwei Siegen entscheidet den Spieltag für sich.

Im ersten Spiel zwischen VIT und SK haben sich beide Teams nichts geschenkt und um jeden Kill und jedes neutrale Objekt gekämpft. Der Jungler von SK Mark “Markoon” van Woensel hat es in Minute 34 geschafft, den Baron Nashor zu klauen und dadurch seinem Team die Möglichkeit geschaffen, nicht zu sehr nach hinten zu fallen.

Nach einem erbitterten Kampf in Minute 39 konnte SK das Spiel für sich entscheiden und sich damit den Match-Point sichern. Den entschiedenen Kampf findet ihr in diesem Video ab Minute 9:10:

Im zweiten Game hat SK schlichtweg dominiert. Sie gingen keinem Kampf aus dem Weg und schafften es siegreich daraus hervorzugehen. Lediglich in Minute 21 schaffte es Team Vitality zum ersten Mal einen Kill zu landen.

Im finalen Kampf zwischen den Nexustürmen gaben die Spieler von SK einen zweiten Kill ab, den sie dafür gegen den Spieltag-Sieg tauschten. Team Vitality konnte ihren Spielplan nicht durchbringen und wurde im zweiten Spiel von Beginn an ausmanövriert.

Die besten, der besten treffen in der Weltmeisterschaft aufeinander. Hier haben wir einen ersten Eindruck:

Wie sieht es für Team Vitality aus? Nachdem sogar Fnatic es nicht in die Gruppenphase geschafft hat, wird Team Vitality jetzt noch vor den Playoffs aus dem Turnier geworfen. Den Siegern aus der regulären Saison bleibt die Chance auf die vorzeitige Qualifikation für das “Finals”-Turnier verwehrt.

Spieler Perkz nimmt die Niederlage jedoch sehr gelassen. Auf Twitter teilt er eine Entschuldigung für seine Fans und spricht voller Zuversicht, dass es bis zu den Qualifikationen für die Weltmeisterschaft noch 7 Monate sind:

Die Spieler haben nun die Chance, sich in der Vorbereitung auf die kommende Frühlings-Saison weiter aufeinander einzuspielen und ihre Stärken weiter auszubauen. Mit den nächsten Patches wird sich zudem einiges im Jungle tun, was die Dynamik vor allem in Profispielen beeinflussen wird.

Währenddessen freut sich der Jungler von SK über den Sieg und teilt seine Ambitionen auf Twitter:

Wie steht die Community zu dem Spiel? Auf Twitter und in der Post-Games-Diskussion auf reddit wird das Spiel im Nachgang diskutiert. Die Zuschauer sind überrascht von dem klaren Sieg, den SK gezeigt hat.

Nutzer _tidiber schreibt: “Dass SK in die Top 4 kommt, stand definitiv nicht auf meiner Bingo-Karte. Gut gespielt SK!”

dovahkonj1 meint außerdem: “Sehr gut gespielt von SK, Glückwunsch. Aber wo war Vitality? Das ist ja peinlich gewesen” (via reddit).

Auf der anderen Seite sind die Nutzer nicht ganz so überrascht, dass Team Vitality sich den Sieg nicht sichern konnte. Nutzer vnducco schreibt: “Eine Sache ist sicher. Wenn es darauf ankommt, dann enttäuscht Vitality nicht zu enttäuschen” (via reddit).

Twitter-Nutzer hingegen sind sich sicher, dass das nur eine Phase war und Team Vitality wieder kommt, denn “Champs geben nicht auf”(via Twitter).

Nun stellt sich doch die Frage, ob Team Vitality es schaffen wird, sich wiederzufinden und mit alter Stärke im nächsten Split ihr Können zu demonstrieren.

Wie steht ihr zu dem frühen Aus von Team Vitality und hätten sie eurer Meinung nach etwas anders machen können? Schreibt es uns in die Kommentare.

