LoL: 2,3 Millionen sehen epische Schlacht zwischen den besten Teams der Welt – 6 Stars brechen den Zuschauer-Rekord

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das war das Besondere an dem Match: Mit 2,3 Millionen Zuschauern hat die Partie den Zuschauer-Rekord vom MSI aller Zeiten gebrochen. Noch nie hatte ein MSI-Spiel so viele Zuschauer.

The final teamfight in game 5! #MSI2023 pic.twitter.com/3mgUOSnDOJ

Als entscheidender Faktor in der Partie wurde das Botlane-Duell zwischen Gumaysui (T1) und Ruler (JDG Gaming) gesehen. Am Ende setzte sich Ruler auf Jinx überragend mit 12-1-3 durch.

So lief die Begegnung: Es war eine epische „Best of 5“-Schlacht zwischen dem koreanischen Super-Team T1 und den Chinesen JDG.

Gestern gab es in League of Legends ein Match für die Ewigkeit. Beim MSI 2023 trafen die Südkoreaner T1 mit Superstar Faker auf das chinesische Spitzen-Team JD Gaming mit Ausnahme -ADC Ruler. Es wurde das Spektakel, das sich alle erhofft hatten. Die Partie ging über 5 Spiele. In der Spitze sahen 2,3 Millionen zu – ein Zuschauer-Rekord fürs MSI.

