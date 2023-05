LoL: Die gefeierten Stars von Europa und USA enttäuschen die Fans komplett – „So schlimm wie noch nie“

In League of Legends ist das große Turnier „MSI 2023“ für die Fans von Teams aus Europa und Nordamerika bereits gelaufen. Es war die schlimmste Abreibung, an die sich viele westliche LoL-Fans erinnern können. Die Lücke zu den Teams aus Südkorea und China klafft weiter als je zuvor.

Das ist die Situation:

Beim MSI 2023 treten die besten LoL-Teams der Welt gegeneinander an: Die 4 großen Regionen schicken jeweils 2 Teams ins Rennen.

Bereits 3 Runden vor Schluss sind alle Teams aus Europa und Nordamerika ausgeschieden. Es war nicht mal knapp.

Das Besondere: Diesmal war das Turnier so einseitig, dass nicht mal Teams aus Nordamerika gegen Teams aus Europa antraten. Dabei sind das die Spiele, auf die sich die westlichen Fans besonders freuen, gibt es doch eine saftige Rivalität zwischen Fans der LEC und der LCS.

G2 spielt 2-6 gegen Asien und steht noch am besten da

Wer flog als Letztes raus? Noch am „tapfersten“ hatte sich das europäische Team G2 geschlagen, die konnten in ihrer Niederlage gegen die Chinesen von BLG wenigstens 1 Match gewinnen und verloren nur 1-3. Vorher hatten sie bereits einen Sieg in einer 1-3 Niederlage gegen die Favoriten Gen G. mit Chovy geholt.

Damit hat G2 wenigstens 2 Spiele gegen Teams aus Asien gewonnen und 6 verloren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bei den USA konnten die „Golden Guardians“ ein einziges Spiel in einer 1-2 Niederlage gegen BLG gewinnen.

Die zwei weiteren Teams aus USA und Europa, Mad Lions und Cloud9, gingen beide sieglos gegen Teams aus China und Südkorea unter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Cloud9 flog als letztes raus.

Warum gab’s keine Duelle zwischen EU und NA? Das war Los-Pech. Im Loser’s Bracket spielten die beiden Regionen nicht über Kreuz, sondern jeweils gegen ein Team der eigenen Region. G2 schaltete die MAD Lions aus, Cloud9 schickte die Golden Guardians zum Flughafen.

In der Runde danach war aber für beide Sieger jeweils gegen ein Team aus Asien Schluss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die 4 Teams aus Asien machen die ersten 4 Plätze unter sich aus

Wie geht’s jetzt weiter? Alle 4 Teams aus China und Südkorea sind noch im Rennen und werden jetzt in 4 “Best of 5”-Serien den Sieger ausmachen.

Es könnte auf ein südkoreanisches Finale zwischen T1 (Faker) und Gen G. (Chovy) hinauslaufen. Aber auch JDG und BLG könnten es noch schaffen.

War das schon immer so? Nein, vor 5 Jahren sah es so aus, als könnten die westlichen Teams zu den Teams aus China und Südkorea aufschließen:

Südkorea war eigentlich in einer Krise: Es hieß, die spielten langweilig und methodisch. Hätten nur Plan A und konnten nicht reagieren, wenn irgendwas scheifging.

China hatte kaum Konstanz, Teams, die in einem Jahr Meister wurden, spielten im nächsten Jahr gar keine Rolle

2019 schaffte es ein Super-Team aus den besten Spielern Europas, G2, sogar ins Finale. Aber das Team fiel in den Jahren nach der Final-Niederlage auseinander. Die Stars verstreuten sich in alle Winde, der ehrgeizige CEO stolperte über ein krudes Video, das ihn mit Andrew Tate zeigte.

In Südkorea und China kamen hingegen immer mehr extrem starke, junge Spieler nach, die Top-Teams bildeten und einander herausforderten. Die asiatischen Spieler schienen sich auch viel stärker und schneller zu entwickeln. Während G2 2019 noch junge Stars wie Showmaker und Canyon schlagen konnten, waren sie 2020 schon chancenlos.

In den letzten Turnieren wurde das „Skill-Gap zwischen West und Ost immer größer. Bei diesem Turnier, dem MSI 2023, spielten Teams aus dem Westen nun gar keine Rolle mehr.

Chovy könnte der Star des Turniers werden.

Fans aus Europa und Nordamerika sind enttäuscht und bitter

Das sagen die Fans: Die sehen das schon mit Galgenhumor (via reddit). Es heißt: Man könnte ja an die Verlierer-Runde noch ein Verlierer-Runde rananhängen und es dann die „West-Runde“ nennen.

Seit Jahren geht’s nur noch darum, wer weniger gegen die Asiaten abstinkt? Europa oder die USA? Diesmal könne man das gar nicht sagen:

Aus Sicht von Europa könne man anführen: Wenigstens haben wir 2 Spiele gegen Asien gewonnen und ihr nur 1.

Aus Sicht von Nordamerika könne man sagen: Wenigstens haben wir keine Spieler unter 20 Minuten verloren.

Ein Nutzer sagt: Besonders tragisch sei, dass sich „G2“ extra in „T1-Killers“ umbenannt habe und jetzt nicht mal die Chance haben gegen das Team zu spielen, dessen „angst-Gegner“ sie angeblich sind.

Ein Nutzer sagt:

„Das ist das schlimmste Turnier, das der Westen hatte, an das ich mich erinnern kann. Es gibt nichts, worüber man streiten oder debatieren kann, wir sahen beide so viel schlechter als der Osten aus diesmal. Fühlt sich an wie vor 10 Jahren.

Vorm Turnier hatte er noch gute Laune:

LoL: Der beste Spieler Europas dominiert Solo-Rangliste für normale Leute – Aber er fordert den Falschen heraus