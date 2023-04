LoL: Der beste Spieler Europas dominiert vor einem großen Turnier die SoloQ – Aber er fordert den Falschen heraus

Der 23-jährige Däne Rasmus „Caps“ Borregaard gilt seit einigen Jahren als der beste Midlaner Europas, vielleicht neben Perkz sogar als bester Spieler des Kontinents in League of Legends. Nach durchwachsenen Playoffs steht mit den MSI 2023 ein großes Turnier an und der Däne präsentiert sich in Top-Form. Vor allem mit der Schlangendame Cassiopeia läuft es gut. Aber ob es eine gute Idee war, sich „Faker Slayer“ zu nennen, wird man wohl abwarten müssen.

Wer ist Caps? Einige seiner Bewunderer sagen, Caps mache den großen Unterschied aus, durch den Europa in LoL mit China und Südkorea mithalten kann – die USA aber nicht. Er alleine habe EU in einigen Jahren auf ein höheres Niveau gehoben:

Caps ist ein hochtalentierter Däne, der sich noch blutjung 2 Jahre lang einen Namen bei Fnatic als Midlaner machte.

2018 wechselte Caps zu G2 Esports, wo eigentlich kein Platz für ihn war. Aber sein Rivale, der Kroate Perkz, machte für Caps Platz und wechselte in die Bot-Lane.

Caps war dann Teil des wahrscheinlich stärksten EU-Teams aller Zeiten, die 2019 nur knapp die Weltmeisterschaft verfehlten und im Finale den Chinesen FunPlus Phoenix unterlagen. Doch das Team ist mittlerweile auseinander gebrochen.

Caps nennt sich “Faker Slayer” und legt sich mit ihm an:

Wie lief es zuletzt für Caps? Durchwachsen. G2 ist nicht mehr der Koloss, der er all die Jahre war. Das Team von einst ist in alle Winde verstreut: Zuerst ging Perkz in die USA, danach wurde aussortiert, als letztes musste Jungler Jankos gehen, sogar der CEO Ocelote ist mittlerweile weg. Nur Caps und Suppporter Miyx sind übrig, der Slowene war eigentlich auch schon weg, kam aber nach 10 Monaten wieder zurück ins Team:

Im kurzen Winter-Split im Februar lief’s für G2 aber klasse und man hat sich nach einer schwachen regulären Saison noch als Meister durchgesetzt und sich damit einen Platz im MSI gesichert.

Der Spring Split lief jedoch eher enttäuschend, Caps und seine Mannen mussten sich dem späteren Meister MAD Lions geschlagen geben.

Caps dominiert mit Cassiopeia und anderen Magiern

So bereitet sich Caps auf das Turnier vor: Caps hat in den letzten Tagen eine starke Leistung in der Solo-Queue von LoL abgeliefert:

Wie Dotesports weiß, konnte Caps vor allem auf „Controll Mages“ wie Cassiopeia dominieren. Er hat dort eine Winrate von 73 % und konnte 13 Spiele in Folge gewinnen. Auch mit Jayce (68 %), Ahri (66 %) und Akali (68 %) kommt er stark zurecht.

Vor einigen Tagen hatte er einen starken Lauf und konnte 31 von 40 Spielen gewinnen, an einer Stelle sogar 15 und 16 – das brachte ihm Platz 1 in der Ladder von EUW ein.

In den letzten Matches riss die Strähne aber etwas und er sank auf Platz 4 zurück.

Faker hat seit 2020 dieselben Leute um sich herum – Caps hat immer wieder neue Mitspieler

Reicht es für Caps bei den MSI? Auch wenn Caps in bestechender Form zu sein scheint, wirkt eine Sache doch etwas übertrieben. Denn Caps spielt aktuell unter dem Namen „Faker Slayer“, eine Anspielung auf den Südkoreaner Faker, der immer noch als Titan in der Midlane gilt.

Gegen Faker könnte es beim MSI dann tatsächlich gehen, aber zunächst muss sich Caps erstmal durch eine Vorrunde quälen, bis er sich würdig erweist, gegen Faker anzutreten.

So ist bis heute ein Clip aus 2019 legendär, als Faker im Match gegen G2 und Caps die Hände zitterten:

Tatsächlich hat sich Caps einst diesen Namen verdient, weil es Caps immer wieder gelang, den Titanen Faker ins Wanken zu bringen und seine Teams zu schlagen. So ist bis heute ein Clip aus 2019 legendär, als Faker im Match gegen G2 und Caps die Hände zitterten:

Aber die Zeiten sind auch schon 4 Jahre her.

Ein Problem für Caps: Es wird kein 1vs1 gegen Faker sein, bei dem Caps vielleicht gute Chance hätte. Faker hat einen Top-Kader um sich: 4 Stars, die inzwischen seit Ende 2020 fest zusammenspielen und herausragend als Team funktionieren.

Caps hingegen bekommt zurzeit ständig neue Teamkameraden an die Seite gestellt, die ihre internationale Qualität noch beweisen müssen.

Faker Slayer hin oder her.

