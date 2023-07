Der größte LoL-Profi aller Zeiten kämpft mit Verletzung, Fans sagen: Er hat ja auch seit 10 Jahren kaum Pause

Lee “Faker” Sang-hyeok ist der bekannteste LoL-Spieler der Welt. Er begann seine Karriere Anfang 2013 beim koreanischen Team SK Telecom T1, dem er bis heute treu ist. Doch zuletzt verloren sie überraschend ein Duell gegen das derzeit schlechteste Team in der Liga. Faker erklärte daraufhin, dass er mit einer Verletzung kämpfe.

Was hat er genau für eine Verletzung? Faker sagte in einer Pressekonferenz, dass er in letzter Zeit Probleme mit den Armen habe. Diese seien “in keinem guten Zustand” und das habe “große Auswirkungen”. Allerdings befindet sich der Profi bereits in Behandlung.

Schon seit rund zwei Wochen soll der LoL-Profi mit Schmerzen zu kämpfen haben. In dieser Zeit verlor T1 auch ein Match gegen KT Rolster mit 0:2 und schaffte nur knapp mit 2:1 einen Sieg gegen NongShim REDFORCE, das Team auf dem letzten Platz. Da sah Faker gegen seinen Kontrahenten FIESTA in der Midlane nicht gut aus.

Unklar ist, ob er in den kommenden Wochen weiterspielt oder möglicherweise erstmal pausiert. T1 hat noch zwei Ersatz-Midlaner im Team, die zuletzt jedoch nicht überzeugt haben.

Arm-Verletzungen sind bei LoL-Spielern keine Seltenheit:

Mehr über Faker erfahrt ihr hier:

“Die Leute vergessen, dass T1 praktisch an allen Playoffs und internationalen Turnieren teilgenommen hat”

Was hat Faker in den letzten 10 Jahren erreicht? Seit 2013 spielt Faker, mit einer kleinen Pause 2021, durchgängig in der höchsten koreanischen Liga. Dazu kommen viele internationale Titel.

Sein rasanter Aufstieg begann bereits 2013, als er überraschend die Weltmeisterschaft mit SK Telecom T1 gewann.

2015 und 2016 feierten sie zwei weitere Weltmeisterschaften und sind bisher das einzige Team, dem eine Titelverteidigung gelang.

2017 reichte es nur für den zweiten Platz, 2019 nur für Platz 3/4, ebenso wie 2021. Im letzten Jahr erreichten sie erneut Platz 2.

Nur 2014, 2018 und 2020 verpasste Faker die Weltmeisterschaft.

Neben den Erfolgen bei der WM konnten sich T1 und Faker jedoch weitere Titel sichern, darunter zweimal den Sieg und zweimal den zweiten Platz beim MSI sowie neun Liga-Meisterschaften in Korea. Die koreanische Liga hat außerdem mehr Spiele pro Saison, weil sie schon im regulären Spielbetrieb immer ein Best-of-Three austragen.

Wie reagieren die Fans auf die Verletzung? Die zeigen sich besorgt. Immerhin gehört Faker mit 27 bereits zu den ältesten noch aktiven LoL-Profis und er hatte im Laufe seiner Karriere wenige Pausen. Der Nutzer Jozoz schreibt im Reddit:

Leider ist das keine Überraschung bei einer so langen Karriere und sehr wenigen Unterbrechungen. Die Leute vergessen, dass T1 bei praktisch jedem Playoff und einer wahnsinnigen Anzahl von internationalen Turnieren dabei war. Und Faker war praktisch die ganze Zeit über dabei. Er hatte nur sehr wenige Gelegenheiten, längere Pausen einzulegen. Das fordert irgendwann seinen Tribut.

Der Nutzer forestcandle24 ist jedoch deutlich besorgter. Denn Faker hält für gewöhnlich private Dinge eher privat, weswegen die Verletzung schwerwiegender sein könnte:

Faker hat eine so professionelle Einstellung, dass er normalerweise versucht, solche Dinge für sich zu behalten. Die Tatsache, dass er öffentlich darüber gesprochen hat (und auch die Tatsache, dass es seit dem BRO-Spiel, das fast 20 Tage her ist, anhielt), bedeutet wahrscheinlich, dass es sich tatsächlich auf ihn ausgewirkt hat. Ich hoffe wirklich auf optimistische Ergebnisse beim Spiel nächste Woche, aber was auch immer es ist, ich hoffe, T1 kann den Fans gegenüber transparent sein. Ich bin mir sicher, dass jedem die Gesundheit von Faker wichtiger ist als alles andere.

Eine positive Nachricht gibt es jedoch für den Profi Uzi, der 2019 aufgehört hatte und dieses Jahr sein Comeback feierte: LoL: Team holt in der Not einen ausrangierten Profi – Aber der alte Mann (26) kann’s noch