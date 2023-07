LoL: Fans jubeln, weil Riot endlich die Tyrannei der 2 meistgehassten Champs in den Griff bekommt

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Auch in der Solo-Queue ist die Sieg-Rate der beiden stark gesunken. Bei Yuumi auf 45,75 %, bei Zeri auf 46,68 %. Also wie gewünscht unter 50 %.

In der LPL trat Yuumi nach dem Patch in 65 Spielen nur 4-Mal auf (6,2 %), Zeri aber gar nicht mehr.

Dotesports meldet ebenfalls einen starken Rückgang, wie oft Zeri und Yuumi in den Top-Ligen LPL und LCK auftreten: In der LCK wurden beide in 26 Spielen jeweils nur ein einziges Mal gepickt, das entspricht einer Präsenz-Rate von 3,8 %.

Naafiri: The Hound of a Hundred Bites -Gameplay Trailer zu League of Legends

Bei League of Legends gibt es seit Jahren Kritik bei Zuschauern der E-Sport-Profis, dass ihnen die magische Katze Yuumi gegen den Strich gehe. Auch die Heldin Zeri war vielen zu dominant im Profi-Spiel von LoL. Mit dem neuen Patch 13.12 ist es Riot Games jetzt offenbar gelungen, beide Helden in den Griff zu bekommen.

Insert

You are going to send email to