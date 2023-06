LoL nerft in neuem Patch die 2 schlimmsten Champs, die als Duo das Spiel zerstörten – „Sieht so aus, als hören sie zu“

In League of Legends steht der neue Patch 13.12. an. Der LoL-Entwickler Matt „Phroxzon“ Leung-Harrison kündigt schwere Nerfs für ein Duo aus Botlaner und Supporter an: Zeri und die Katze Yuumi. Er sagt, beide alleine seien schon schlimm, aber zusammen seien sie wirklich übertrieben stark. Wenn der Nerf diesmal nicht klappt, soll es sogar noch schlimmer werden.

Das sagt Phroxzon zu den kommenden Nerfs (via twitter):

Yuumi und Zeri haben beide von Änderungen in 13.10 und 13.11 profitiert und sind zu einem Problem geworden. Man sei mit ihrem Status im Spiel der Profis „nicht glücklich“

Zeri sei zu stark und halte zu viel aus, vor allem wenn sie sich das Item „Trinity Force gebaut hat“ – Yuumi habe zu starke Synergien mit dem Item „Echoes of Helia“

Beide Champs bekommen jetzt Nerf, um ihre Win-Rate auf unter 50 % zu drücken. Wenn das nicht klappe, sei Riot bereit für „drastische Maßnahmen“

Wie sehen die Nerfs genau aus?

Der Passive von Zeri sorgt aktuell dafür, dass sie selbst ein Schild erhält, wenn sie Schaden an einem gegnerischen Schild verursacht – dieser Bonus soll verschwinden

Bei der Katze Yuumi wird der Attack-Speed Buff E auf niedrigen Leveln deutlich schwächer, auch ihr Heal mit R wird auf niedrigen Leveln signifikant abgeschwächt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Yuumi ist schon ewig ein Problem – Zeri seit einigen Wochen

Wie wird das diskutiert? Auf reddit konzentriert sich die Kritik einmal mehr auf Yuumi. Die magische Katze ist in League of Legends seit Jahren ein Dauer-Thema: Sie ist die einzige Heldin, die mit einem anderen Helden verschmelzen kann, und so nicht mehr angreifbar wird.

Eigentlich war Yuumi als Anfänger-Heldin geplant, damit Neulinge das Spiel lernen können, indem sie sich aufs Zaubern konzentrieren können und das komplizierte Laufen und die Positionierung einem erfahrenen Spieler überlassen. Aber einige der besten Support-Spieler der Welt missbrauchten Yuumi und ihre Stärken, um Turniere zu gewinnen.

Yuumi ist daher die meistgehasste Heldin in LoL, wurde schon einige Male radikal überarbeitet, aber Riot scheint sie einfach nicht in den Griff zu bekommen.

Bei Zeri gab es hingegen ein spezifisches Problem: Ein „tankiges“ Build, das um die Items Sheen und Trinity Force gebaut war, wirkte einfach unfair.

In den Kommentaren heißt es nun (via reddit)

„Ich meine: Wenigstens wirkt es so, als würden sie zuhören. Es wird interessant sein, wie weit sie gehen müssen, um die beiden so zu verstümmeln, dass ihre Winrate auf den Punkt fällt, wo sie die Winrate haben wollen.“

Ein anderer Nutzer sagt: Das beste Build für Zeri mit Sheen/Trinity sei jetzt im Prinzip tot. Bei Yuumi würden W und E nun mit dem Level skalieren. Die Katze sei immer noch lästig, aber erst viel später im Spiel.

Ein dritter Nutzer sagt: „Bruiser Zeri war schon irre unfair, aber Crit Zeri ist ebenfalls ein großes Problem.“

Letztlich wird Riot Games mit dem Patch also zwei Baustellen angehen, die Spieler schon lange schmerzen. Wie die „drastische Lösung“ für Yuumi aussieht, wissen einige Profis schon seit Jahren:

Einer der besten Spieler der Welt fordert, Riot soll einen Champ ganz aus LoL löschen