LoL überarbeitet die böse Katze Yuumi – Doch diese kehrt mit kuriosem Bug noch fieser zurück

Der Katzenchampion Yuumi sorgte schon in der Vergangenheit immer wieder für schlechte Stimmung in League of Legends. So sehr, dass der ganze Charakter überarbeitet wurde. Nun ist die fiese Katze zurück und ist noch schlimmer, als vorher. Schuld daran ist ein gemeiner Bug.

Was genau kann Yuumi eigentlich? Yuumi ist ein Support-Champion in League. Die Katze ist selbst nur selten in der Kluft der Beschwörer unterwegs, sondern lässt sich im wahrsten Sinne des Wortes lieber tragen. Denn sie kann auf einen anderen Champion hüpfen und ihn direkt unterstützen.

Dabei hat sie dann gar keine eigenen Lebenspunkte mehr und kann erst Schaden erleiden, wenn der Champion, auf dem sie sitzt, stirbt, oder sie ihn freiwillig verlässt. Damit ist sie immer mitten im Geschehen und kann ihrem “Träger” jederzeit beistehen.

Die Katze wurde allerdings lange von Spielern gehasst, denn sie war schlichtweg zu stark. Riot besserte einige Male nach und schwächte Yuumi ab, sie konnte sich jedoch immer wieder behaupten und galt nach wie vor als enorm starker Champion.

Wie hat Riot reagiert? Die Entwickler haben Yuumi letztendlich umgebaut und neu gestaltet. Seit wenigen Tagen ist die “neue” Katze jetzt im Spiel und soll dafür sorgen, dass Beschwörer endlich aufatmen können.

Doch jetzt sorgt ausgerechnet ein Bug mit der “neuen” Yuumi dafür, dass das nicht der Fall ist. Denn dieser fiese Spielfehler sorgt dafür, dass Yuumi andere Champions schon enorm verstärken kann, bevor das Spiel selbst wirklich angefangen hat.

Mit Yuumi konnte man auch gut im Rang aufsteigen:

Träne der Göttin bringt jetzt auch Spieler zum Weinen

Was ist die Träne der Göttin? Der Bug hängt mit Yuumi und dem Item “Träne der Göttin” zusammen. Diesen Gegenstand kaufen manche Champions gerade im Early-Game, da er sich langsam verstärken kann. Jedes Mal, wenn ihr einen Zauber macht, während ihr Träne der Göttin dabei hat, bekommt diese nämlich einen Stapel obendrauf.

Jeder Stapel erhöht dabei euer maximales Mana. Und damit nicht genug, die Träne lässt sich später in zwei verschiedene Items umwandeln, die dann aus den gesammelten Stapeln faktisch Schaden beziehen können. Je mehr und je schneller ihr diese Stapel also sammeln könnt, desto besser.

Was ist das für ein Bug? Einigen Spielern ist nun aber aufgefallen, dass man Stapel auf der Träne sammeln kann, ohne selbst irgendetwas zu tun. Denn jedes Mal, wenn sich Yuumi auf einen Charakter setzt, der das Item besitzt, und sich dann wieder löst, erhält der Träger einen Stapel des Items.

Da die Fähigkeit von Yuumi einen verschwindend geringen Cooldown hat, kann ein Champion mit der Träne der Göttin so teilweise schon mit über 40 Stapeln auf dem Item auf die Lane kommen. So hat er dann einen enormen Vorteil, bevor das wirkliche Spiel überhaupt begonnen hat.

Ein User teilte auf Twitter, wie das aussehen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bisher konnte Riot den Bug noch nicht reparieren, man kann aber davon ausgehen, dass sie bereits daran arbeiten. Bis dahin tauschen sich einige User bereits darüber aus, wie man den Bug am besten ausnutzen könne. Auf Twitter schreibt z.B. jemand, dass man mit Yuumi und Ezreal bis zu 70 Stapel generieren könne, noch vor der 1:30 Minuten-Marke.

Was haltet ihr von dem Bug? Oder ganz persönlich von Yuumi? Könnt ihr die fiese Katze ebenfalls nicht leiden, oder denkt ihr, dass sie gar nicht so stark ist, wie alle sagen? Seid ihr dem Bug mit der Träne eventuell selbst schon über den Weg gelaufen? Oder habt gar einen anderen bemerkt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Bester Supporter der Welt warnt andere, bloß nicht so zu spielen wie er